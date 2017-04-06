Яценюк категорически отказывается от кресла главы НБУ

06.04.2017 17:30

Руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк не будет главой Национального банка Украины. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент УНН.

"Политик не может возглавлять НБУ, поэтому я не буду председателем Национального банка Украины", - сказал А.Яценюк.

Он также напомнил, что ранее уже возглавлял Нацбанк.

Как сообщалось ранее, 6 апреля в НБУ отметили, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева не писала заявление об отставке.

Напомним, 3 апреля нардеп Ирина Луценко сообщила, что В.Гонтарева написала заявление об отставке. В НБУ не подтвердили информацию об отставке В.Гонтаревой.