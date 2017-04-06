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Яценюк категорически отказывается от кресла главы НБУ

06.04.2017 17:30
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Яценюк категорически отказывается от кресла главы НБУ

Руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк не будет главой Национального банка Украины. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент УНН.

"Политик не может возглавлять НБУ, поэтому я не буду председателем Национального банка Украины", - сказал А.Яценюк.

Он также напомнил, что ранее уже возглавлял Нацбанк.

Как сообщалось ранее, 6 апреля в НБУ отметили, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева не писала заявление об отставке.

Напомним, 3 апреля нардеп Ирина Луценко сообщила, что В.Гонтарева написала заявление об отставке. В НБУ не подтвердили информацию об отставке В.Гонтаревой.



Теги: политика, Донбасс, Яценюк, НБУ
 
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