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Яценюк категорически отказывается от кресла главы НБУ
06.04.2017 17:30
Руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк не будет главой Национального банка Украины. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент УНН.
"Политик не может возглавлять НБУ, поэтому я не буду председателем Национального банка Украины", - сказал А.Яценюк.
Он также напомнил, что ранее уже возглавлял Нацбанк.
Как сообщалось ранее, 6 апреля в НБУ отметили, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева не писала заявление об отставке.
Напомним, 3 апреля нардеп Ирина Луценко сообщила, что В.Гонтарева написала заявление об отставке. В НБУ не подтвердили информацию об отставке В.Гонтаревой.
Теги: политика, Донбасс, Яценюк, НБУ
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