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Как получить бесплатные лекарства в аптеках

06.04.2017 11:20
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Как получить бесплатные лекарства в аптеках

Бесплатные лекарства для больных бронхиальной астмой, диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями можно будет получить в аптеках примерно через неделю

Аптеки, которые примут участие в госпрограмме, будут помечены наклейкой «Доступні ліки. Урядова програма», передает Politeka.

А чтобы получить лекарство бесплатно, необходим рецепт врача на специальном бланке. При этом доктор укажет не название, а действующее вещество. А в аптеке выдадут самый дешевый препарат, который его содержит. Если же пациент захочет приобрести более дорогой медикамент, он сможет заплатить только разницу в их стоимости. Рецепт будет действительным 30 дней, без него за препарат придется рассчитаться полностью. При отсутствии лекарства его можно будет купить в другой аптеке либо подождать, пока появится.

Как сообщалось ранее, компенсацию стоимости медпрепаратов для трех групп больных (реимбурсацию) Минздрав запустил с 1 апреля. Однако пока бесплатные лекарства существуют только «на бумаге», а фактическое возмещение препаратов стартует с опозданием. Дело в том, что правительство только 4 апреля обнародовало реестр бесплатных медикаментов. Аптекам понадобится несколько дней для закупки препаратов. Кроме того, необходимо время на заключение договоров с местными властями.

По материалам «Сегодня».



Теги: Донбасс, бесплатно, аптека, лекарства
 
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