Клімкін розповів про ще один слід Росії

06.04.2017 19:38

Неподалік Берегова Закарпатської області невідомі хулігани пошкодили прапор Угорщини. Про це у себе на сторінці у соціальній мережі Твіттер розповів керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін, передає replyua.net.



«Нещодавно я отримав інформацію про те, що біля Берегова було пошкоджено угорський прапор. Мені від цього боляче. Особисто я рішуче засуджую даний акт вандалізму. Наразі ми робимо все для того, щоб відшукати винних у цьому», - зазначив глава зовнішньополітичного відомства. Водночас він припустив, що до даного інциденту причетна Російська Федерація.



«Цей випадок наштовхує на думку, що Росія після невдалих спроб зіпсувати українсько-польські стосунки вирішила взятися за наші дружні відносини з Угорщиною. Давайте будемо протидіяти провокаціям разом», - додав Клімкін. Як повідомлялося раніше, в ніч на 29-те березня невідомі обстріляли Генеральне консульство Польщі у Луцьку. Згідно з офіційними даними,в результаті нападу ніхто не постраждав. За попередніми оцінками, організувати такий напад могли російські спецслужби, які намагаються розірвати тісні взаємовідносини між Україною та Польщею. На наступний день після інциденту до президента Польщі намагалися додзвонитися російські агенти, представляючись представниками АП України.