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Львів доплатить за своє сміття 6,5 мільйонів гривень
Міська влада Львова прийняла рішення виділити додаткові кошти тим містам, які приймають львівські відходи на свої полігони, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таке рішення прийняли сьогодні, 6 квітня, на сесії Львівської міськради. Передбачено, що більше 6 мільйонів гривень буде виділено полігонам тих населених пунктів області, куди доставляють сміття зі Львова. Зокрема, 3,5 мільйони гривень отримають у Буську, 1,5 мільйони гривень - у Миколаєві, 1 мільйон гривень – у Червонограді. Також 200 тисяч гривень отримають Мостиськи, та ж сума – Новоярівськ, 154 тисячі гривень – Борислав. У Львівській міській раді повідомили, що зазначені суми виділяють міським бюджетам для розвитку інфраструктури.
Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті накопичилось більше 2 тисяч відходів і наразі існує нова загроза для міста. Всі сміттєзвалища, куди напередодні звозили сміття, за словами Садового, «зачинились» для львівських відходів. Цього тижня 12 підприємств регіону надіслали колективне звернення до Петра Порошенка з проханням вплинути на сміттєву катастрофу, яка виникла у місті.
Теги: Украина, Донбасс, Львов, мусор
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