Медведчук о меморандуме с МВФ: Никакое это не «стратегическое партнерство»

06.04.2017 16:15

Обнародованный правительством текст меморандума с МВФ перечеркивает все заявления чиновников о том, что сотрудничество с фондом является «стратегическим партнерством»

Такой вывод сделал Виктор Медведчук, анализируя подписанный документ.

Политик обратил внимание на тот факт, что представители власти традиционно обнародуют условия предоставления очередного транша МВФ уже после его получения, и прокомментировал особо резонансные пункты соглашения.

«Первое и главное: международные ростовщики потребовали превратить украинские земли в товар. Что примечательно, народу при этом отведена роль пассивного наблюдателя (евроинтеграторы намерены запустить «кампанию по информированию общественности, чтобы разъяснить преимущества этой реформы»). Уже до конца мая ожидается принятие Верховной Радой соответствующего закона, что позволит «действующему мораторию на продажу земель сельскохозяйственного назначения утратить силу с конца 2017 года», — отметил политик.

Приватизация крупных и средних госпредприятий должна быть проведена ускоренными темпами, подчеркнул политик.

«Пенсионная реформа. В меморандуме говорится, что парламент примет ее… уже до конца апреля. …Стартует сия «реформа» тоже со следующего года. О ее механизмах ничего не известно, в меморандуме говорится только о том, что новые пенсионные выплаты будут «поощрять граждан к продолжению трудовой деятельности и более позднему выходу на пенсию». Сомнений не остается ― возраст выхода на пенсию будут менять, а мизерные выплаты для желающих пораньше уйти на заслуженный отдых заставят украинцев трудиться до последнего», — уверен лидер «Украинского выбора».

Что касается сокращений в госсекторе, то до конца 2019 года в общей сложности15% штатных сотрудников попадут под сокращения — это увеличит рост безработицы по всей Украине.

«Неприятный сюрприз ждет и тех, кто получает соцпомощь: власти тщательно проверят доходы таких домохозяйств и лишат выплат всех, кто не соответствует заявленным критериям. Субсидии будут монетизированы, но получат их, по всей видимости, уже немногие», — считает В.Медведчук.

По мнению политика, цена «стратегического партнерства» с МВФ непомерно высока, причем весь груз этого «партнерства» в конечном итоге ляжет на плечи наших детей и внуков, которым десятилетиями придется расплачиваться за кредитные аферы еврореформаторов.

Источник: https://politeka.net