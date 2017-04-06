МВФ може виділити Україні ще 3 кредити до кінця року

06.04.2017 20:53

Міжнародний валютний фонд розглядає питання виділення для офіційного Києва ще трьох траншів до кінця поточного року, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.



Загальна сума трьох кредитів складе 4,4 мільярди доларів. Однак Україні не просто так отримати ці гроші. У МВФ наполягають, аби Київ виконав усі зобов’язання, про які домовились сторони. Речник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс наголосив, що остаточні результати, чи нададуть Україні кредити, залежить виключно від реформ та політики, яку проводитиме українська влада.



Нагадаємо, раніше Київ отримав четвертий кредит від МВФ загальною сумою в 1 мільярд доларів. Ці кошти були зараховані до міжнародних резервів НБУ. Наступний, п’ятий, транш у розмірі 1,9 мільярдів доларів Київ прагне отримати вже в травні поточного року. Однак для цього необхідно виконати декілька умов, які поставили представники МВФ. Зокрема необхідно провести земельну реформу і дозволити приватизацію сільськогосподарських земель. Також у МВФ бажають, аби Київ нарешті провів тотальну реформу пенсійного забезпечення та продовжував вдосконалення системи держуправління.