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НАТО стягивает войска к российской границе

06.04.2017 17:15
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НАТО стягивает войска к российской границе

В эстонский город Тапа прибыла боевая группа НАТО, которая насчитывает порядка 1200 военнослужащих

Как пишет Politeka, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Эстонии.

5 апреля на авиабазу Емари прибыли 140 военных из Франции. Всего в подразделении насчитывается 300 французских военнослужащих. В 2018 году им на смену придут датские военные.

Батальонная группа НАТО численностью 1200 человек будет нести службу в составе 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Возглавит данный батальон Великобритания, так как в нем 2/3 личного состава являются гражданами этой страны.

«Оборона Парижа, Лондона и Копенгагена начинается от Нарвы. Присутствие наших союзников является необходимым для обеспечения безопасности НАТО в целом. Союзные отношения основаны на взаимной поддержке», — сказал министр обороны Эстонии Маргус Цакна.



Теги: Донбасс, войска, НАТО, граница
 
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