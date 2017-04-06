НАТО стягивает войска к российской границе

06.04.2017 17:15

В эстонский город Тапа прибыла боевая группа НАТО, которая насчитывает порядка 1200 военнослужащих

Как пишет Politeka, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Эстонии.

5 апреля на авиабазу Емари прибыли 140 военных из Франции. Всего в подразделении насчитывается 300 французских военнослужащих. В 2018 году им на смену придут датские военные.

Батальонная группа НАТО численностью 1200 человек будет нести службу в составе 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Возглавит данный батальон Великобритания, так как в нем 2/3 личного состава являются гражданами этой страны.

«Оборона Парижа, Лондона и Копенгагена начинается от Нарвы. Присутствие наших союзников является необходимым для обеспечения безопасности НАТО в целом. Союзные отношения основаны на взаимной поддержке», — сказал министр обороны Эстонии Маргус Цакна.