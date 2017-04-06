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НАТО стягивает войска к российской границе
В эстонский город Тапа прибыла боевая группа НАТО, которая насчитывает порядка 1200 военнослужащих
Как пишет Politeka, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Эстонии.
5 апреля на авиабазу Емари прибыли 140 военных из Франции. Всего в подразделении насчитывается 300 французских военнослужащих. В 2018 году им на смену придут датские военные.
Батальонная группа НАТО численностью 1200 человек будет нести службу в составе 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.
Возглавит данный батальон Великобритания, так как в нем 2/3 личного состава являются гражданами этой страны.
«Оборона Парижа, Лондона и Копенгагена начинается от Нарвы. Присутствие наших союзников является необходимым для обеспечения безопасности НАТО в целом. Союзные отношения основаны на взаимной поддержке», — сказал министр обороны Эстонии Маргус Цакна.
Теги: Донбасс, войска, НАТО, граница
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