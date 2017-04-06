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Оккупанты задержали украинское судно в Крыму

06.04.2017 11:10
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Оккупанты задержали украинское судно в Крыму

Российские пограничники в оккупированном Крыму задержали украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона»

Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-служба так называемого крымского погрануправления ФСБ РФ.

Оккупанты сообщают, что украинское судно было задержано 4 апреля. На нем был флаг Украины, и оно прописано в Черноморске. Судовладелец является ООО «БАРА – Украина – Одесса».

Украинских рыбаков задержали пограничники в территориальных водах аннексированного полуострова. На борту судна, по данным оккупантов, находилось 10 членов экипажа и капитан.

Российские пограничники утверждают, что судно углубилось в территориальные воды аннексированного Крыма на 400 метров.

Также оккупанты заявили, что капитан украинского судна будет привлечен к административной ответственности, что предполагает наложение на него штрафа в размере 60 тыс рублей.



Теги: Донбасс, Крым, судно, оккупанты
 
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