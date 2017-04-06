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Організатори Євробачення заперечили новину про перенесення конкурсу

06.04.2017 07:20
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Організатори Євробачення заперечили новину про перенесення конкурсу

У Європейській мовній спілці не підтвердили раніше розповсюджену російським ЗМІ інформацію про те, що цьогорічний конкурс Євробачення буде перенесено з Києва до Берліну. Про це інформує replyua.net

Як відомо, цю «сенсацію» розповсюдило російське пропагандистське видання Life, журналісти якого продемонстрували запис розмови відомих російських пранкери Вована і Лексуса (Володимира Кузнєцова і Олексія Столярова) з генеральним директором ЄВС (який є організатором Євробачення) Інгрід Дельтенре. Пранкери спілкувалися з одним з керівників ЄВС від імені прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

У розмові з «українським прем'єром» Дельтенре нібито заявила: «Ми очікуємо від країни, що вона буде відповідати правилам «Євробачення», виключення учасників або організаторів неприпустимо - це порушення правил. Перш за все, коли Юлія Самойлова перебувала в Криму, вона не була представником Євробачення. По-друге, ви можете знову накласти на неї заборону після конкурсу». Свого часу журналісти Life стверджували, що російські пранкери Олексій Столяров і Володимир Кузнєцов зв'язалися з гендиректором EBU від імені українського прем'єра Володимира Гройсмана з метою дізнатися, чи дійсно Киі не збирається давати Самойловій дозвіл на в'їзд до країни. 



Теги: Донбасс, Евровидение, конкурс
 
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