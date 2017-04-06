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Появилось видео ограбления ювелирки на Житомирщине
В Новоград-Волынском Житомирской области группа неизвестных в масках ограбилаювелирный магазин
Как передает Politeka, подробности сообщил Андрей Федоришин, начальник отдела уголовного розыска ГУ НП в Житомирской области.
По его словам, вооруженные грабители в масках ворвались в магазин, разбили битами витрины и вынесли самые ценные ювелирные украшения. После этого они скрылись в неизвестном направлении. Позже один из грабителей был задержан в Киеве.
«Патрульные захотели проверить у него документы, так как он вызвал у них подозрение. В результате в его сумке нашли ювелирные украшения», — рассказал Андрей Федоришин.
Мужчина сначала отпирался, но после сознался, что это те самые украшения, которые унесли из ювелирного магазина в Новоград-Волынском.
Правоохранители также установили, что ограбление четко планировали – еще в марте один из грабителей заходил в магазин под видом покупки украшения.
Двух его подельников полицейские тоже уже задержали, парни в разбое признались и объяснили его банальным желанием разбогатеть.
«Все особы 1998 года рождения, не судимые. Во время обысков по одному из адресов изъяли пневматический пистолет, бирки от украшений», — добавил Федоришин.
Он также показал видео самого ограбления, записанного камерами видеонаблюдения.
Теги: Донбасс, ограбление, ювелирный магазин, Житомирская область
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