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Реформа медицины: зачем больницы сделали «предприятиями»
Изменения позволят внедрить конкуренцию между больницами, что должно способствовать оздоровлению медицины
Такое мнение в Facebook выразил нардеп от «Самопомочі» Егор Соболев, передает Politeka.
«Приняли фундаментальный закон для оздоровления системы здравоохранения. Этим законом больницам предоставляется автономия. Фактически они станут отдельными предприятиями », — отметил депутат.
По его словам, это открывает путь к внедрению ключевого для оздоровления медицины принципа «деньги ходят за пациентом». Каждая больница и каждый врач отныне будут финансово заинтересованы лучше предоставлять услуги пациентам. Сейчас размеры финансирования зависят только от количества коек.
Напомним, что нардепы приняли закон, которым усовершенствовали законодательство по вопросам здравоохранения. За законопроект №2309а-д проголосовали 280 депутатов.
Теги: Донбасс, предприятие, медицина, больница
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