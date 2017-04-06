Россия пытается разорвать любые связи Донбасса с Украиной и уничтожить "Минск" – Порошенко

06.04.2017 08:17

Россия пытается разорвать любые связи Донбасса с Украиной и уничтожить Минские соглашения.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном.

"Россия продолжает предпринимать шаги для того, чтобы разорвать отношения Донбасса с Украиной и уничтожить Минские соглашения", – заявил он.

"РФ уничтожает Минские договоренности признанием фейковых документов фейковых стран (так называемых "ДНР" и "ЛНР"), конфискацией украинской собственности на оккупированной украинской территории, введением рублевой зоны и делает другие шаги для того, чтобы официально признать эти территории", – добавил Порошенко.

Как сообщалось, 18 февраля Россия признала действительными документы, удостоверяющие личность, выданные так называемой властью "ДНР" и "ЛНР".

Источник: http://www.segodnya.ua