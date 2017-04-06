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Архив - Украина

Сайт оператора загранпаспортов не выдержал наплыва украинцев после голосования ЕП

06.04.2017 18:00
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На ближайшие недели уже нет свободного времени на запись в центр выдачи загранпаспортов, передает Вести.

Голосование Европарламента вызвало ажиотаж у граждан Украины. И спустя всего час после одобрения безвиза украинцы кинулись смотреть условия получения биометрического загранпаспорта.

Отвечающий за это сайт госпредприятия "Документ" нагрузки не выдержал и работал с перебоями - страницы грузятся очень долго и через раз.

Стоит отметить, что на ближайшие недели уже нет свободного времени на запись в центр выдачи загранпаспортов - все разобрали желающие. Запись открыта вплоть до 20 апреля, но свободного окна "Вести" не обнаружили. Хотя, возможно, всему виной перегрузка системы.

Напомним, в четверг, 6 апреля, Европейский парламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Евросоюза без виз. За внесение Украины в перечень третьих стран, к гражданам которых применена визовая либерализация, проголосовал 521 евродепутатат, 75 были против, 36 воздержались.

После голосования в Европарламенте (ЕП) решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС, а текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.



Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
 
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