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Тиллерсон летит в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Украине

06.04.2017 13:20
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Тиллерсон летит в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Украине

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Россию 12 апреля, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими официальными лицами РФ для обсуждения ситуации в Украине, Сирии и борьбу с терроризмом. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, пишет Корреспондент.

"Госсекретарь посетит Москву, Россия, 12 апреля, где он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами для обсуждения Украины, борьбы с терроризмом, двусторонних отношений и другие вопросы, в том числе КНДР и Сирию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "эта поездка является часть усилий по поддержанию прямых каналов связи с высокопоставленными российскими официальными лицами и для того, чтобы гарантировать, что позиция США четко передана, в том числе относительно последующих шагов по реализации минских договоренностей".

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, США, Донбасс, Москва
 
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