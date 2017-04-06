Украинцам пересчитают субсидии: когда и насколько

06.04.2017 20:30

В Украине уже через несколько недель пересчитаю субсидии миллионам семей.

Согласно постановлению Кабмина, скидка на коммуналку рассчитывается как минимум два раза в год - первого мая и первого октября, пишет Сегодня.

Если субсидия назначается до апреля, учитывается средний доход семьи за предыдущие девять месяцев, а если позже - средний доход за прошлый календарный год. Скидка на коммуналку для тех украинцев, которые в 2016 стали зарабатывать больше, может значительно сократится.

Как пересчитают скидки

Средняя зарплата в Украине за прошедший год выросла на 48%, говорится в данных Госстата. В конце 2015-го украинцы в среднем зарабатывали 4362 гривен, а в конце прошлого года - 6475 гривен. Сумма доходов непосредственно влияет на размер субсидий. В прошлом году субсидию насчитывали исходя из дохода в 2015-м, а в этом году пересчитают с учетом доходов за прошлый год. В результате после перерасчета размер скидки для украинцев значительно сократится.

К примеру, семья из четырех человек с двумя средними зарплатами в этот отопительный сезон платила за коммуналку со скидкой не больше 1064 гривен, а в следующем - заплатит не больше 2033 гривен. Если эта сумма полностью покрывают стоимость коммунальных услуг в пределах социальных норм, субсидию у такой семьи и вовсе могут забрать. Если субсидия уже оформлена, органы социальной защиты перерасчет произведут автоматически.

"Если обстоятельства в семье не изменились, если не появился за прошлый год безработный среди членов семьи, если количество прописанных в квартире человек не изменилось, если не было покупки на сумму от 50 тысяч гривен - перерасчет произведут органы социальной защиты самостоятельно. Если что-то в условиях семьи поменялось, в том числе что-то из мною перечисленного, нужно об этом сообщать органам соцзащиты", - пояснили "Сегодня" на правительственной горячей линии.

"Если что-то в условиях семьи поменялось, в том числе что-то из мною перечисленного, нужно об этом сообщать органам соцзащиты", - пояснили на правительственной горячей линии.

Но даже тем семьям, чей доход за прошлый год никак не поменялся, в следующем отопительном сезоне придется платить больше. Связано это с тем, что социальную норму на отопление жилья сокращают. Новый норматив - 5 кубометров газа на квадратный метр (было 5,5 кубов) - вступит в силу уже в мае этого года. Сейчас субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу - это еще 204 гривни.

В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.

У кого могут забрать субсидию

В 2017-м субсидии получат 9 из 15 миллионов украинских семей, подсчитали в Минсоцполитики. Все они пройдут специальную верификацию Министерства финансов. Уже сейчас по итогам проверки семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в "черный список" Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, сейчас информация по ним проверяется органами социальной защиты.

Оставить без субсидии могут по трем причинам:

Субсидиант скрывает часть дохода

Субсидиант сделал покупку на сумму от 50 тысяч в течение 12 месяцев с момента получения "скидки"

Доход субсидианта значительно вырос

С середины прошлого года, если трудоспособный член семьи официально не работает, при расчете субсидии, как заявил замминистра социальной политики Виталий Мущинин, будут учитывать его доход в размере двух прожиточных минимумов (на данный момент - 3200 гривен). Ранее для неработающего члена семьи считали доход в размере одного прожиточного минимума.

Так, если семья из 4 трудоспособных человек имеет совокупный доход 10 тысяч гривен, но при этом один из членов семьи официально не работает, при начислении субсидии будет считать, что семья зарабатывает 13,2 тысяч гривен. То есть субсидия безработному положена на том же уровне, что и субсидия для украинца с минимальной зарплатой.

К слову, в этом году ожидается еще одно нововведение. В Минсоцполитики планируют учитывать при начислении субсидии доход от банковского депозита, об этом еще заявил министр Андрей Рева. "Мы, наверное, все-таки включим депозиты в расчет дохода домохозяйства для назначения субсидии. Но, скорее всего, мы это сделаем с мая месяца, уже после окончания отопительного периода. Потому что, это правильно включить, это все-таки можно считать доходами, особенно когда проценты по ним выплачиваются", - заявил министр соцполитики.

Украинцев ждет монетизация

Уже в 2018-м Кабмин планирует внедрить монетизацию субсидий. Проще говоря - "скидку" будут выплачивать деньгами. Только за 2017-й на субсидии планируют потратить 51 миллиард гривен. После монетизации, предполагают чиновники, появится стимул для экономии - чем меньше потратили на "коммуналку", тем больше денег осталось. Если сейчас "сэкономленные" средства переходят на следующий месяц, после монетизации "сдачу" можно будет получить "на руки".

Есть несколько возможных схем монетизации. Первая - платить деньги теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые будут компенсировать субсидии, вторая - перечислять деньги, выделенные на субсидии, непосредственно потребителям. При этом вторая модель также имеет несколько вариантов. На карточки могут перечислять все деньги, и украинцы смогут тратить их на свое усмотрение, или же на карточки будут перечислять только сэкономленные средства, если субсидиант использовал ресурсов меньше, чем предусмотрено социальной нормой.

"Мое личное мнение: я бы шла поэтапно, потому что это изменение несет риски. Мы не знаем, как поведет себя человек, если мы на карточку отдадим все деньги, и не будет ограничений по использованию. Я не уверена, что в этом случае не упадет платежная дисциплина. Конечная цель - дать деньги людям. Должно быть подготовлено техническое решение: какие карточки и на какой базе. Возможно, нужно начинать с монетизации остатков, тогда мы избегаем риски неоплаты. Потом нужно переходить на полную монетизацию", - рассказывает представитель Минфина, руководитель офиса реформ Яна Бугримова.

"Нужно начинать с монетизации остатков, тогда мы избегаем риски неоплаты. Потом нужно переходить на полную монетизацию", - рассказывает Яна Бугримова.

Заместитель главы департамента НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк уверен, что введению монетизации субсидий должно предшествовать построение система верификации получателей субсидий, а также снижение нормативов, на которые назначается "скидка".

Источник: http://from-ua.com