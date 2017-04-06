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Украине дали безвиз: как радовался Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко узнав о предоставлении безвизового режима Украине не скрывал своей радости
Об этом сообщает Politeka. Глава государства пребывал на Киевском форуме по безопасности в котором также принимали участие премьер-министр страны Владимир Гройсман и экс-глава правительства Арсений Яценюк.
На видео видно, как Порошенко поздравляет с этой новостью этих политиков и всех присутствующих.
Напомним, что сегодня Европейский парламент на пленарном заседании принял решение отменить визовый режим с Украиной. За визовую либерализацию для Украины проголосовали 521 человек, 75 — против, 36 — воздержались.
Как сообщается, послы стран ЕС еще должны утвердить сегодняшнее решение 26 апреля.
Отметим, что сегодня утром в стенах Европарламента прозвучала впечатляющая речь о том, как Украина борется за свое будущее. Шведский депутат Анна Мария Корацца-Бильд, говоря о предоставлении безвизового режима гражданам Украины, заявила, что в мире мало стран, которые заплатили такую высокую цену за свои демократические усилия.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль говорила, что вопрос «безвиза» получит окончательную поддержку европарламентариев во время голосования 6 июня 2017. Она также сообщала, что авторы законопроекта об отказе Украине в безвизе не имеют достаточно голосов в Европарламенте.
Теги: Донбасс, Порошенко, безвизовый режим
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