Украинская армия получит необычный танк – фото

06.04.2017 21:00

Пожарный танк ГПМ-72 прошел испытания в различных заводских условиях и на полигоне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

В сообщении говорится, что «Львовский бронетанковый завод» завершил испытания новой пожарной военной машины вместе Министерством обороны Украины. Специальный танк ГПМ-72 предназначен для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на складах, арсеналах, базах хранения взрывоопасных изделий, расчистки путей к очагам пожаров и прокладки противопожарных полос при лесных пожарах.

«ГПМ-72 выдержала испытания и ЛБТЗ ожидает принятия МОУ решение по укомплектованию спецподразделений Вооруженных Сил Украины этими новейшими образцами военной пожарной техники, поскольку потребность в бронированном пожарном танке очевидна», — отметил директор предприятия Роман Тымкив.