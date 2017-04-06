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Украинская армия получит необычный танк – фото
Пожарный танк ГПМ-72 прошел испытания в различных заводских условиях и на полигоне
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
В сообщении говорится, что «Львовский бронетанковый завод» завершил испытания новой пожарной военной машины вместе Министерством обороны Украины. Специальный танк ГПМ-72 предназначен для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на складах, арсеналах, базах хранения взрывоопасных изделий, расчистки путей к очагам пожаров и прокладки противопожарных полос при лесных пожарах.
«ГПМ-72 выдержала испытания и ЛБТЗ ожидает принятия МОУ решение по укомплектованию спецподразделений Вооруженных Сил Украины этими новейшими образцами военной пожарной техники, поскольку потребность в бронированном пожарном танке очевидна», — отметил директор предприятия Роман Тымкив.
Теги: Украина, Донбасс, армия, танк
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