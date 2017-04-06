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Усик дуже хоче побити росіян
Чемпіон світу по версії WBO у важкій вазі українець Олександр Усик в черговий раз зізнався, що бажає об’єднаного бою. Український громадянин прагне побити росіян Мурата Гіссієва та Лебедєва Дениса та забрати у них чемпіонські пояси. Про це він особисто розповів під час розмови з журналістами видання «EsNews», передає replyua.net.
«З ким би мені хотілося провести поєдинок із американців? Поки що у жодного з них немає чемпіонського поясу, який би можна було відібрати. Мені б хотілося зустрітися з Гіссієвим та Лебедєвим. У них пояса є. Це і Тоні Белью. Але з цим боксером поки що не все зрозуміло. А взагалі… Дуже хотілося б об’єднати пояси», - наголосив Усик. Варто нагадати, що український боксер Олександр Усик буде битися 8-го квітня з досі непереможним американським спортсменом Майклом Хантером. Їхня зустріч має відбутися у Сполучених Штатах Америки в Меріленді.
Як повідомлялося, напередодні промоутер американського боксера був вражений характеристиками Усика. За його словами, раніше у цьому спорті він жодного разу не зустрічав такий набір параметрів в одній людині, про що неможливо не говорити. На сьогоднішній день на перемогу українського боксера було зроблено дуже багато ставок.
Теги: Донбасс, спорт, бокс
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