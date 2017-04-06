Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Усик дуже хоче побити росіян

06.04.2017 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Усик дуже хоче побити росіян

Чемпіон світу по версії WBO у важкій вазі українець Олександр Усик в черговий раз зізнався, що бажає об’єднаного бою. Український громадянин прагне побити росіян Мурата Гіссієва та Лебедєва Дениса та забрати у них чемпіонські пояси. Про це він особисто розповів під час розмови з журналістами видання «EsNews», передає replyua.net.

«З ким би мені хотілося провести поєдинок із американців? Поки що у жодного з них немає чемпіонського поясу, який би можна було відібрати. Мені б хотілося зустрітися з Гіссієвим та Лебедєвим. У них пояса є. Це і Тоні Белью. Але з цим боксером поки що не все зрозуміло. А взагалі… Дуже хотілося б об’єднати пояси», - наголосив Усик. Варто нагадати, що український боксер Олександр Усик буде битися 8-го квітня з досі непереможним американським спортсменом Майклом Хантером. Їхня зустріч має відбутися у Сполучених Штатах Америки в Меріленді.

Як повідомлялося, напередодні промоутер американського боксера був вражений характеристиками Усика. За його словами, раніше у цьому спорті він жодного разу не зустрічав такий набір параметрів в одній людині, про що неможливо не говорити. На сьогоднішній день на перемогу українського боксера було зроблено дуже багато ставок. 




Теги: Донбасс, спорт, бокс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх