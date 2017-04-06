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В Гидрометцентре дали неожиданный прогноз погоды до конца весны
На Пасху в Украине будут сильные дожди и грозы, однако уже ближе к майским праздникам на всей территории страны установится сухая и теплая погода, а в конце мая в Украине начнется настоящая летняя жара. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом рассказал Николай Кульбида, глава украинского Гидрометцентра.
Он отметил, что в эти дни в Украину придет холодный и дождливый циклон, и к концу недели он захватит все области. Температура понизится до 5-10 градусов в дневные часы, ночью будет до нуля градусов. «Конец марта выдался теплый, но теперь началось кратковременное похолодание, примерно до 10 апреля. С 10 апреля воздух начнет прогреваться, местами до 20 градусов, и во второй декаде апреля ожидается постепенное повышение температуры», подчеркнул Кульбида.
В мае погода будет близка к климатической норме, в начале месяца возможны дожди, но к 9 мая погода стабилизируется – будет ясно и сухо. По словам Кульбиды, на 9 мая воздух прогреется до 16 градусов, а вот на Пасху ожидается тепло, но местами могут пройти дожди.
Теги: Донбасс, погода, весна, потепление
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