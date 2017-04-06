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В НБУ не підтвердили відставку Гонтаревої
Керівник українського Нацбанку Валерія Гонтарева не писала заяву з проханням про її звільнення, вона і надалі знаходиться на роботі та виконує свої обов’язки. Про це передає replyua.net з посиланням на інформацію прес-служби НБУ у соцмережі в Facebook. Зазначається, що під час сьогоднішнього спілкування з представниками ЗМІ Гонтарева насправді підтвердила свої плани з часом залишити посаду глави регулятора. У прес-службі також додали, що право на прийняття рішення про звільнення очільника Нацбанку є у президента України, а депутати Верховної Ради повинні його затвердити.
Окрім цього, в НБУ дали коментар сьогоднішньої акції протесту поруч з будинком, де проживає Гонтарева.
«Мова йде про ще одну акцію за участю невідомих молодих дівчат та журналістів – в середньому, їх було біля двох десятків, включаючи журналіста каналу, котрий пов'язаний зі свого часу акціонерами ПриватБанку. Не виключено, що здійснюється чергова спроба тиску на політику, яка проводиться Національним банком та особисто його головою Валерією Гонтаревою», - наголошується на сторінці Національного банку України в Facebook.
Теги: Донбасс, НБУ, отставка
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