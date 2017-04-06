В Украине останавливают четыре крупнейшие ТЭС

06.04.2017 12:18

Кабмин решил остановить Трипольскую, Змиевскую, Приднепровскую и Криворожскую тепловые электростанции. Основная причина - недостаток угля антрацитовой группы, который перестали завозить из неподконтрольной части Донбасса.

Об этом в фейсбуке сообщил исполнительный директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передают Вести.

"Укрэнерго согласно намеченному плану собирается остановить Змиевскую ТЭС 6 апреля, а также после окончания отопительного сезона в регионе, ориентировочно 11 апреля - Криворожскую ТЭС", - написал чиновник.

Аналогичная ситуация имеет место на Змиевской ТЭС и Криворожской ТЭС, также работающих на угле антрацитовой группы, добавил Ковальчук.

"Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) - Криворожской ТЭС", - заключил директор "Укрэнерго".

По словам энергетического эксперта Дмитрия Марунича, основной объем электроэнергии обеспечивают атомные электростанции, а в пиковое время (утром и вечером) дополнительную нагрузку дают гидроэлектростанции. Но это возможно, только пока продолжается весеннее половодье, а потом ТЭС нужно будет запустить вновь.