Закон о труде: важное изменение для украинцев предпенсионного возраста

06.04.2017 19:28

Верховная Рада 6 апреля внесла изменения в Кодекс законов о труде, направленные на защиту прав работников предпенсионного возраста.

За соответствующий законопроект №5564 в целом проголосовали 239 нардепов, передает Обозреватель.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, статьей 42 Кодекса законов о труде Украины определен ряд категорий работников, которым предоставляется преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда.

"В перечень категорий работников, которым отдается предпочтение при равных условиях производительности труда и квалификации, включены работники с длительным непрерывным стажем работы на данном предприятии. Однако такая формулировка не дает прямых преимуществ сохранения занятости пожилым работникам, поскольку фактор стажа является вторичным по сравнению с квалификацией и производительностью труда", - говорится в документе.

Законопроект вносит изменения в статью 42 Кодекса законов о труде Украины, дополнив часть вторую статьи новым пунктом, согласно которому, в перечень категорий работающих, которым предоставляется преимущественное право на оставление на работе, добавляется категория работников, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсий.

Источник: http://from-ua.com