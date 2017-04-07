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Еще немного о безвизе: о чем следует помнить украинцам
Вчера, 6 апреля, Европарламент проголосовал за предоставление нашей стране безвизового режима. Осталось только одобрение Советом ЕС, и украинцы смогут ездить в страны Шенгенской зоны без виз.
Украина не первая, кому Евросоюз предоставляет безвизовый режим, поэтому как это будет работать, можно представить уже сейчас. Напомним, что граждане Молдовы имеют возможность путешествовать по Европе без виз с 2014 года, а с марта этого года такую возможность получили граждане Грузии.
Как отмечает «Биржевой лидер», во-первых, безвизовые поездки будут доступны только обладателям загранпаспорта с электронным чипом. Если у вас имеется загранпаспорт, но он не биометрический, и вы хотите воспользоваться правом безвизовых поездок в ЕС, пришло время пойти и поменять его на новый, с чипом.
В какие страны можно будет поехать без визы? Это все страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, а также европейские страны, не входящие в ЕС, но являющиеся членами Шенгенской зоны.
Как долго можно будет находиться в Шенгене при безвизовой поездке? С момента первого пересечения границы Шенгенской зоны начинается 180-дневный цикл, в течение которого вы можете находиться в Шенгене до 90 дней. Подряд или выезжая и въезжая неограниченное (кроме условия: 90 дней в течение 180 дней) количество раз. Если 180 дней с момента первого въезда прошли, а вы не истратили лимит в 90 дней, это не означает, что можно остаться – нужно все равно выезжать. Однако в таком случае вы сможете через несколько дней снова вернуться (начнется новый 180-дневный цикл, во время которого вы сможете пребывать в Шенгене еще до 90 дней).
Важно помнить, что безвизовый режим не дает право на трудоустройство, поэтому официально на работу вас никто не примет, а если вы начнете работать нелегально, и об этом факте станет известно, вас внесут в «черный список», и тогда Европа закроется перед вами, что безвизовая, что визовая.
Также важно понимать, что Украину не приняли в Шенгенскую зону, а лишь избавили ее граждан от необходимости получать визу для поездок в Шенген. Контроль при пересечении границы остается. У вас будут интересоваться не только целью визита, но и дополнительными документами: обратным билетом, бронью отеля или приглашением принимающей стороны, медицинской страховкой, финансовой состоятельностью (необходимо иметь, примерно, не менее 40 евро на каждый заявленный день пребывания в Шенгене).
После предоставления Украине безвизового режима ситуацию с пересечением границы будут мониторить. Если количество выездов не совпадет с количеством въездов, это будет означать, что украинцы начали оставаться в ЕС нелегально. В таком случае условия пересечения границы станут жестче. Если же в ЕС увидят, что украинцы не нарушают условия безвизового режима, то и контроль на границе будет ослаблен.
Фото: vchaspik.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Шенгенская виза, украинец, безвизовый режим
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