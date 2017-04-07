Курс НБУ на 7 апреля: доллар и евро стали дешевле

07.04.2017 09:07

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 7 апреля.

Так, курс доллара упал на 5 коп. - до 27,10 грн.

Евровалюта понизилась на 9 коп. - до 28,90 грн.

Курс российского рубля упал на 5 коп. - до 0,480 грн.