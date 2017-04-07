Налог на недвижимость: украинцам придется платить больше

07.04.2017 22:41

В этом году украинцев, которые смирились с необходимостью платить налог на недвижимость, ждет сюрприз. Так как с 1 января 2017 года в стране выросла минимальная зарплата (до 3,2 тыс. грн), пересчитают и налоговую ставку. Ведь налог на недвижимость связан с "минималкой", пишет "Сегодня" со ссылкой на UBR.

Как отмечает юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Галина Мельник, в связи с увеличением минимальной заработной платы в Налоговый кодекс были внесены изменения, чтобы уменьшить абсолютную величину налога на недвижимость.

Граничный размер налога снизился с 3% до 1,5% за 1 кв. м. Например, если у гражданина есть принадлежащая ему лично квартира общей площадью 100 квадратов, то он должен заплатить налог за 40 кв. м (60 кв. м — льготная площадь).

В 2016 году минималка составляла 1378 грн, следовательно, за 1 квадрат необходимо было уплатить максимум 41,34 грн (3%), а за 40 квадратов — 1653,6 грн. В 2017 году минимальная зарплата составляет 3200 грн, а максимальный налог — 48 грн за квадрат (1,5%). Соответственно, за 40 кв. м придется заплатить 1920 грн или на 16% больше, чем по старым ставкам.

Но платить налог по-новому придется только в 2018 году. По закону, частные граждане обязаны перечислять налог за предыдущий, то есть 2016 год — из расчета 41,34 грн/кв. м.

Впрочем, по максимуму платить придется не всем. Напомним, конкретная ставка налога определяется решением органов местного самоуправления в пределах максимальной ставки.

Пока ни в одном из крупных городов не была установлена максимальная ставка в 3%. В Киеве, Чернигове, Черкассах, Тернополе, Хмельницком, Черновцах, Луцке, Ужгороде, Херсоне и Николаеве ставка составляет 1% (13,78 гривен за 1 квадрат). В Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Сумах, Житомире, Виннице и Ивано-Франковске — 2% (27,56 грн), во Львове, Ровно и Кропивницком — 0,5% (6,89 грн).

Напомним, с 2015 года объектом налогообложения является любая недвижимость, как жилая, так и нежилая. Объектами жилой недвижимости выступают: жилой дом (садового типа и многоквартирный); пристройка к жилому дому; квартира; коттедж; комнаты в коммуналке. К нежилым объектам относят гостиницы, торговые и офисные здания; гаражи, склады, а также хозяйственные и вспомогательные помещения (сараи, хлева, гаражи, летние кухни, мастерские, погреба, навесы, котельные и др.).

По словам адвоката АФ "Грамацкий и Партнеры" Виталия Тымчука, поскольку на дату определения органами местного самоуправления ставок налога на 2017 году не было известно о повышении размера минимальной заработной платы в два раза, то законодатель определил условие, по которому до принятия местными органами новых решений о ставках, плательщики применяют старые, но с учетом коэффициента 0,5.

"Например, если ставка налога в 1% была установлена в 2016 году, то в 2017 году, до принятия нового решения налог составит (3200 грн * 1%) * 0,5, а это 16 грн/кв. м", — уточняет юрист MG TAX Никита Торубка.

Этот нюанс важен для предприятий, которые в отличие от граждан рассчитывают налог самостоятельно и платят его не за прошедший, а за текущий год, ежеквартально перечисляя авансовые взносы. Юрлица исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и до 20 февраля этого же года подают в ГФС по местонахождению объекта декларацию с разбивкой годовой суммы равными поквартальными частями. Налог уплачивается ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Размеры общей площади квартир и домов, освобожденных от налогообложения, не изменились. По общему правилу, каждый собственник объекта налогообложения получает льготу на 60 кв. м для квартиры и 120 кв. м для дома вне зависимости от их количества, суммарно не более 180 кв. м.

Зато плательщики могут рассчитывать на льготы, которые также определяют местные власти.

По словам юриста ICF Legal Service Олега Котляра, местные власти уполномочены устанавливать льготы по уплате налога на недвижимость для объектов, расположенных в их территориальном ведении. Льготы могут предоставляться как физлицам, так и компаниям, религиозным или общественным организациям.

"Налоговый кодекс не определяет особых требований к порядку установления льгот, указывая лишь на то, что для недвижимости, принадлежащей физлицам, льгота устанавливается исходя из их имущественного состояния и уровня доходов. Льгота по нежилой недвижимости устанавливается в зависимости от имущества, являющегося объектом налогообложения", – рассказала юрист адвокатской конторы "Коннов и Созановский" Ирина Павлюк.

Более детальных критериев законодательство не содержит, отдавая право выбора местным органам, поскольку поступления от этого налога направляются в местный бюджет.

Поэтому, по словам Павлюк, на практике можно обнаружить совершенно разные подходы в предоставлении льгот. Очень часто такие решения формально цитируют положения НК и не содержат никаких дополнительных льгот. В основном льгота предоставляется в виде пониженной ставки.

"К примеру, в Киеве при общей ставке 1% для льготных объектов (таких как хосписы, дома для беженцев и т. п.) установлена ставка 0,01%. В то же время, в некоторых населенных пунктах Киевской области и других регионов, включая мелкие села, местные советы устанавливают максимально допустимую ставку для всех объектов и субъектов налогообложения", — говорит юрист.

Также часто в решениях можно встретить освобождение от налогообложения объектов, принадлежащих участникам боевых действий, членам семьи героев Небесной сотни. Крайне редко льготы предоставляются конкретным субъектам, в основном такими льготниками являются церковные общины и семьи, воспитывающие приемных детей.

"Существует также ряд исключений, о которых приятно услышать бизнесу. В частности, не являются объектами налогообложения промышленные объекты, постройки сельхозназначения, а также МАФы и рынки, плюс непроизводственные объекты недвижимости в собственности религиозных организаций", — говорит Котляр.

По словам юриста MG TAX Никиты Торубка, с 1 января 2017 льготы для физлиц не применяются к собственникам квартир площадью свыше 300 кв. м (пятикратный размер необлагаемой площади). Не будет скидок и для недвижимости, которая используется владельцами для заработка (сдача в аренду, лизинг, для ведения бизнеса и т. п.).

Собственники квартир площадью более 300 кв. м. и домов более 500 кв. м. будут вынуждены платить помимо установленных платежей еще 25 тыс. грн в год за каждый из таких объектов или его часть. Этот так называемый "налог на роскошь" владельцам недвижимости придется оплачивать уже в 2018 году по итогам 2017-го.

В свою очередь объекты, расположенные на временно оккупированной территории или территории линии соприкосновения с 14 апреля 2014 года до 31 декабря года окончания военных действий не облагаются налогом на недвижимость. Налоги, уплаченные за этот период, будут считаться как переплата.