НБУ призывает правоохранителей пресечь действия "Национального корпуса" против банков с российским капиталом

07.04.2017 22:25

Национальный банк Украины призывает правоохранительные органы "обеспечить бесперебойную работу отделений банков в соответствии с законодательством и не допустить физической дестабилизации функционирования банковской системы". Об этом говорится в заявлении НБУ, опубликованном на его официальном сайте, передает "Остров".

"Мы обращаем внимание правоохранительных органов на многочисленные противоправные действия в стране военно-политической группировки "Национальный корпус", которая систематически дестабилизирует работу банков с государственным российским капиталом и блокирует нормальный доступ украинцам к своим средствам", - говорится в заявлении.

В НБУ указывают, что со следующей недели, 10 апреля, "ожидаются дальнейшие акции Национального корпуса, в частности, физическое блокирование деятельности банковских учреждений с российским капиталом, а сейчас идут призывы к гражданам забирать из них вклады".

"Такие призывы и поведение являются безответственными, опасными и могут причинить вред всей банковской системе. Радикально и агрессивно настроенные участники подобных акций не являются экспертами в банковском деле, поэтому не могут давать профессиональных оценок и определять дальнейшую судьбу тех или иных банковских учреждений. Особенно возмутительными являются случаи, когда некоторые политики в своих интересах используют молодежь, негативно настраивая ее, а вместо конструктивного диалога устраивают хулиганские действия", - заявляют в НБУ.

В НБУ также акцентировали, что "подобные дестабилизирующие действия" противоречат обязательствам Украины перед Международным валютным фондом: "Обязательство соблюдать верховенство права и обеспечить защиту и безопасность офисов и отделений банков с российским капиталом с тем, чтобы они могли продолжать свою бесперебойную работу как и все другие международные финансовые институты, работающие на территории Украины".

"Подчеркиваю, подобные дестабилизирующие действия могут привести не только к ухудшению инвестиционного климата, но и к потере гражданами своих вкладов и прекращению стабильной работы всей банковской системы", - заявила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"В то же время напомним, что ввиду обострения конфликта на востоке Украины и усиления действий, направленных против нашей национальной и экономической безопасности, в целях защиты национальных интересов, на банки с государственным российским капиталом по предложению Национального банка Советом национальной безопасности и обороны Украины наложено ограничение на проведение операций этими банками со своими материнскими учреждениями", - указывается в заявлении.

"Нашу страну не удалось побороть извне, поэтому сейчас ее пытаются расшатать и разделить изнутри. Специально искусственно создаются условия, происходят одно за другим события, когда наша страна сама себя дискредитирует в глазах международного сообщества. Все это - путь к тому, что Украина в конце концов останется без международной поддержки и понимания, один на один с внешним врагом и популизмом политиков", - предупредила Гонтарева.