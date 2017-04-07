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Прогноз погоды в Украине на 7 апреля: ожидаются дожди

07.04.2017 08:42
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Прогноз погоды в Украине на 7 апреля: ожидаются дожди

Температура воздуха днем в стране ночью +6...+8 градусов, днем будет +10...+12. Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях ожидается грозовой дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +12...+14, ночью +6...+8.

На севере Украины ожидается дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +13...+15, ночью +6...+8.

В городах восточной Украины ожидаются преимущественно без осадков. Температура днем +16...+18, ночью +5...+7.

В южных областях синоптики обещают дождь. Температура днем +9...+11, ночью +6...+8.

В западной части ожидаются дожди. Температура воздуха в регионе ожидается +8...+11, ночью +2...+4.


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, апрель
 
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