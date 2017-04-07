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Российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка
Соответствующее заявление размещено на веб-сайте украинской "дочки" Сбербанка в пятницу, сообщает "Интерфакс".
"Долгосрочные негативные тенденции в экономической жизни Украины создали предпосылки для принятия Сбербанком решения об уходе с украинского рынка. События последнего месяца - введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса" - активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине. Сбербанк открыто заявляет о готовности корректно выйти с украинского рынка, при этом максимально защищая интересы украинских клиентов и сотрудников", - отмечается в сообщении.
При этом банк напомнил о заключенном 27 марта 2017 года юридически обязывающем договоре о продаже ПАО "Сбербанк" консорциуму иностранных инвесторов.
"Мы надеемся, что процесс перехода актива Сбербанка в Украине консорциуму новых собственников пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права", - отмечается в сообщении "дочки" Сбербанка.
Сбербанк также обращает внимание, что после подписания Украиной меморандума с Международным валютным фондом и принятия Сбербанком решения о добровольном уходе с рынка любые последующие агрессивные действия в отношении ПАО "Сбербанк" будут расценены как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и государству Украина.
"С новыми акционерами банк продолжит развитие в Украине, выполняя все обязательства перед клиентами и сохраняя высокое качество сервиса", - подчеркивает пресс-служба финучреждения.
Фото: interfax.com.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, рынок, уход, Сбербанк
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