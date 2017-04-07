Сегодня православные и греко-католики отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

07.04.2017 07:04

Благовещение означает "благая" или "добрая" весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего и Спасителя мира. Благовещение входит в число двенадцати важнейших праздников православия и является третьим по значению праздником после Пасхи и Рождества Христова, отмечается он 7 апреля, пишет zn.ua.

Церковь установила празднование Благовещения в IV ст. после того, как самостоятельно начали отмечать Рождество Христово. Дату праздника определили, отсчитали 9 месяцев от Рождества. Крайние сроки, с которыми совпадает Благовещение, - четверг третьей недели Великого поста и среда Пасхальной недели (по Юлианскому календарю). Празднование Благовещения не отменяется, даже если праздник приходится на Пасху, и пост ради него ослабляется.

В Украину праздник пришел с утверждением христианства. Оно также известно под названием "третьей встречи весны" - после Сретения и Сорока Мучеников. Говорят, что весна в этот день окончательно поборола зиму, Бог благословляет землю и открывает ее для сева, а потому только после Благовещения можно было начинать полевые работы. "Беспокоить" землю до этой даты считалось большим грехом. В целом на Благовещение категорически запрещалось делать какую-то работу: "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Католическая церковь отмечает Благовещение Девы Марии 25 марта.



