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Украина призывает ООН пересмотреть подходы к миротворческими миссиям

07.04.2017 21:40
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Украина призывает ООН пересмотреть подходы к миротворческими миссиям
Операции ООН по поддержанию мира, которые сейчас продолжаются на разных континентах, требуют пересмотра эффективности и обеспечение разумного подхода в их деятельности.  Об этом заявил в четверг во время заседания СБ ООН по миротворческим операциям постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, сообщает "Укринформ".

"Сегодня Миссии ООН по поддержанию мира пытаются решать проблемы ХХІ века с устаревшими инструментами ХХ века", - подчеркнул представитель Украины. 

Ельченко отметил, что в то время, когда в мире происходит технологическая революция, представления представителей миротворческих операций ООН остается архаичным – "солдат в голубом шлеме с биноклем". Поэтому, по словам Ельченко, давно пора перейти к эффективным и одновременно экономным формам проведения операций по поддержанию мира. 

В этой связи он подчеркнул, что Украина полностью соглашается с необходимостью структурных реформ и тщательного пересмотра мандатов каждой миссии, а также контроля за эффективностью их применение "с упором на защиту гражданского населения и достижения политического решения". 

"Мы считаем, что миссии должны быть обеспечены четким, согласованным и одновременно мощным мандатом, который достигает своей цели и является достаточным для обеспечения безопасности и защиты гражданских лиц, в том числе пресечение незаконного притока оружия и наемников", - отметил представитель Украины. 

Несмотря на то, что ситуация в сфере безопасности в районах конфликтов может быстро меняться, "такие мандаты должны включать в себя положения, которые позволят миссиям по поддержанию мира применять силу в условиях непосредственной угрозы для персонала или гражданских лиц, в том числе террористических угроз", - отметил Ельченко. 
  
По состоянию на сегодня продолжают выполнять свои задачи 16 Миссий ООН в рамках операций по поддержанию мира, в том числе девять на Африканском континенте, две в Европе (Косово и Кипр), три на Ближнем востоке, одна на границе Индии и Пакистана и одна на Гаити. В общем, начиная с 1956 года, ООН инициировала около 70-ти операций по поддержанию мира.
 

Фото: zn.ua/

Теги: Украина, Донбасс, ООН, миротворцы
 
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