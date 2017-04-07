Украина призывает ООН пересмотреть подходы к миротворческими миссиям

07.04.2017 21:40

Операции ООН по поддержанию мира, которые сейчас продолжаются на разных континентах, требуют пересмотра эффективности и обеспечение разумного подхода в их деятельности. Об этом заявил в четверг во время заседания СБ ООН по миротворческим операциям постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, сообщает "Укринформ".



"Сегодня Миссии ООН по поддержанию мира пытаются решать проблемы ХХІ века с устаревшими инструментами ХХ века", - подчеркнул представитель Украины.



Ельченко отметил, что в то время, когда в мире происходит технологическая революция, представления представителей миротворческих операций ООН остается архаичным – "солдат в голубом шлеме с биноклем". Поэтому, по словам Ельченко, давно пора перейти к эффективным и одновременно экономным формам проведения операций по поддержанию мира.



В этой связи он подчеркнул, что Украина полностью соглашается с необходимостью структурных реформ и тщательного пересмотра мандатов каждой миссии, а также контроля за эффективностью их применение "с упором на защиту гражданского населения и достижения политического решения".



"Мы считаем, что миссии должны быть обеспечены четким, согласованным и одновременно мощным мандатом, который достигает своей цели и является достаточным для обеспечения безопасности и защиты гражданских лиц, в том числе пресечение незаконного притока оружия и наемников", - отметил представитель Украины.



Несмотря на то, что ситуация в сфере безопасности в районах конфликтов может быстро меняться, "такие мандаты должны включать в себя положения, которые позволят миссиям по поддержанию мира применять силу в условиях непосредственной угрозы для персонала или гражданских лиц, в том числе террористических угроз", - отметил Ельченко.



По состоянию на сегодня продолжают выполнять свои задачи 16 Миссий ООН в рамках операций по поддержанию мира, в том числе девять на Африканском континенте, две в Европе (Косово и Кипр), три на Ближнем востоке, одна на границе Индии и Пакистана и одна на Гаити. В общем, начиная с 1956 года, ООН инициировала около 70-ти операций по поддержанию мира.