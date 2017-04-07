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В Украине приостановлена выдача загранпаспортов

07.04.2017 08:04
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В Украине приостановлена выдача загранпаспортов
На всей территории Украины 6 апреля приостановлено оформление заграничных паспортов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.
"6 апреля в результате следственных действий сотрудников Службы безопасности Украины у одного из операторов связи, временно приостановлено оформление и выдача биометрических документов (паспорт для выезда за границу и ID-паспорт) в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) и «Паспортных сервисах» на всей территории Украины", - говорится в сообщении Госмиграционной службы.
 
При этом подчеркивается, что подразделения миграционной службы работают в штатном режиме.
В ведомстве признали, что "больше всего проблему ощутят на себе киевляне, поскольку в Киеве значительное количество загранпаспортов оформлялось в ЦПАУ и четырех "Паспортных сервисах".
"Государственная миграционная служба обратилась с письмами к СБУ, Госспецсвязи и Государственному предприятию «Украинские специальные системы» относительно максимально быстрого возобновления работы каналов связи и восстановления возможности оформления и выдачи документов", - сообщает Госмиграционная служба.

Фото: https://travel-diary.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, оформление, паспорт, миграционная служба
 
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