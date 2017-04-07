Вице-премьер Розенко обещает украинцам повышение прожиточного минимума и части пенсий уже в мае

07.04.2017 22:15

С 1 мая 2017 года состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, предает пресс-служба правительства.

"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года — с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", — сказал Розенко.

По его словам, для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии вырастет минимум на 10%.

По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря — 1373 грн.

Напомним, с января в Украине вдвое выросла минимальная зарплата - до 3200 грн.

Как известно, Украина страдает из-за огромного дефицита Пенсионного фонда, поэтому пенсионная реформа – наиболее важный пункт Меморандума с МВФ. Власти обещают принять законопроекты, необходимые для реформы, уже этой весной. А с 2018 года заработают накопительные пенсионные счета, а выходить на пенсию разрешат при наличии трудового стажа, независимо от возраста (сейчас — 35 лет стажа для мужчин, 30 лет для женщин). С этой целью будет увеличен единый соцвзнос в Пенсфонд с работодателя для представителей вредных профессий (шахтеры, металлурги и т. д.), чтобы выплачивать за его счет пенсии по стажу — пока, например, шахтер, вышедший на пенсию в 50 лет, не доживет до 60-ти, когда ему будет положена трудовая пенсия.