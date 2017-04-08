"ХНР" не суждено было родиться - сегодня третья годовщина освобождения Харьковской облгосадминистрации от "защитников русского мира" (ВИДЕО)

08.04.2017 10:25

"СЕГОДНЯ ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОГА!", - написал в "Фейсбуке" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Спасибо всем и особенно Винницким ребятам из «Ягуара» , которые в те критические дни остались верны Присяге; спасибо харьковчанам, которые не приняли «новый порядок», не поддались на провокации, не дали «Русскому миру» развязать войну…

С гордостью вспоминаю ту бессонную ночь! Это было предельно важно тогда – и это была реальная победа Украины!

С Днем победы над ХНР, Харьков!" - пишет Аваков.

Будівлю Харківської облдержадміністрації сецпідрозділ "Ягуар" Внутрішніх військ взяв штурмом 8 квітня 2014 року. Днем раніше її захопили проросійські сепаратисти, пише gazeta.ua.

Дві сотні "ягуарівців" о 5:00 ранку оточили будівлю. Стрімко увійшли в середину.

"Коли ми зайшли, ніхто з порушників не встиг зрозуміти, що відбувається. Швидко зайшли окремими групами у кожне приміщення, перекриваючи поверх за поверхом, вкладали їх на землю, вдягали наручники та виводили з приміщення. Вся операція зайняла 5 хвилин. Потім порушників передали міліції, яка вилучала у них зброю, склала протоколи, документувала все. За тим працівники міліції відвозили їх у райвідділки міліції для встановлення особи та прийняття рішення щодо них", - згадує лейтинант Дмитро Рисак, командир стрілецької резервної роти.

Затримують 64 сепаратистів, які сплять по кімнатах ОДА. Сепаратисти чинять опір. Двоє бійців отримують поранення.

Спецназівцям довелося охороняти приміщення до 22 квітня разом з "беркутівцями" та місцевою міліцією, які не приховували своїх проросійських настроїв.

"Там був ще харківський "Беркут", та від них у нашу сторону були лише погрози. Головне нарікання – "Чого ми тут?", хоча ми фактично виконували їхню роботу. Обіцяли нам, що ми звідти "не виїдемо". Вони нібито "були з народом" – казали, що якщо люди "захочуть в адміністрацію – ми їх пустимо і перешкоджати не будемо". На другий день, після свого роду перемовин, погрози припинились", - розповідає старший прапорщик Михайло Дідик.



