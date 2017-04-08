Эксперты назвали кандидатов на пост главы Национального банка Украины

08.04.2017 15:19

Наиболее вероятными претендентами на пост главы НБУ эксперты называют руководителя "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, а также председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, любой из руководителей коммерческих ТОП-банков Украины может быть выбран в качестве нового главы Нацбанка.

"Совсем необязательно, что у нас (главой Нацбанка) будет назначен макроэкономист – скорее всего, как раз, в нашем случае это будет действительно банкир. Почему – потому что для того, чтобы пробиться сначала через Администрацию президента, а затем еще и через утверждение Верховной радой, скорее всего, как раз банкир сработает лучше, чем просто специалист в макроэкономике. Список претендентов настолько обширный, что он, по большому счету, может включать в себя все почти 100 банков, которые есть в Украине, или, как минимум, первую двадцатку. Каждый из них вполне может претендовать на должность главы НБУ. С назначением главы Национального банка ровным счетом ничего не поменяется – кто бы там что ни говорил. В текущих условиях, в любой другой стране возник бы вопрос: какую монетарную политику будет проводить новый глава Нацбанка, будет она мягкой, или жесткой? В условиях Украины этот вопрос не стоит - в обозримом будущем, на протяжении, как минимум, этого года и половины следующего - монетарная политика будет оставаться относительно жесткой. А, раз так - то роль главы Нацбанка сейчас не так уж и велика", - отметил экономист.

Среди этой группы наиболее вероятными кандидатурами называют главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, а также председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука.

Первый из них считается фигурой не слишком публичной, что может сыграть не в его пользу, но зато близкой к Порошенко. Как известно, этот факт сегодня может иметь решающую роль при назначении главы НБУ. Впрочем, эксперты полагают, что главой Нацбанка он вряд ли станет.

"Единственное преимущество Гриценко – это его связи с Порошенко, потому что он слаб даже для "Эксимбанка", не говоря уже о Национальном банке", - считает эксперт инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

В свою очередь, отмечают опрошенные "Апострофом" эксперты, у Владимира Лавренчука шансы гораздо существеннее. Он персона в банковских кругах довольно известная и популярная, отличный специалист своего дела и на хорошем счету за рубежом. Это, конечно же, может сыграть свою роль при будущем назначении.

"Я вижу, что более или менее успешные шансы пройти все процедуры назначения, в том числе через Верховную Раду, у Левренчука. Но, здесь большой и открытый вопрос, насколько все это вообще нужно ему самому", - полагает Олег Устенко.

Аналогичное мнение о шансах Лавренчука стать главой НБУ высказал и Сергей Фурса.

"Конечно же, лучший кандидат для преемственности политики (Нацбанка) – это Лавренчук", - отметил эксперт.