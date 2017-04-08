"Плана Маршалла ждать не стоит" - Украина должна фокусироваться на реформах и улучшении условий для бизнеса - эксперт

08.04.2017 12:43

Украине стоит отказаться от фантазий по поводу "плана Маршалла для Украины" и сфокусироваться на создании благоприятных условий для бизнеса, поскольку именно это и обеспечит приток инвестиций. Об этом, комментируя ход Киевского форума, заявил британский экономист, специалист по Украине, России и Турции Тимоти Эш, пишет "Голос Америки".

В сообщении отмечается, что тема "план Маршалла для Украины" активно поднималась в ходе форума.

"Извините, но план Маршалла для Украины - недостижимая цель. Этого не будет. Создайте лучше среду для бизнеса и инвестиции потекут в Украину", - отметил Тимоти Эш.

Как известно, "план Маршалла" - это программа экономической помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинутый 1947 госсекретарем США Джорджем К. Маршаллом план начал действовать в апреле 1948 г. По аналогии с ним предлагается предоставить Украине беспрецедентную финансовую помощь для восстановления экономики, проведения реформ и тому подобное.

"Запад должен сфокусироваться на том, чтобы остановить интервенцию России, чтобы обеспечить безопасность. Украина же должна фокусироваться на реформах, чтобы улучшить условия ведения бизнеса, что в свою очередь приведет к росту частных инвестиций", - отметил в твите Тимоти Эш.

Отметим, что Европейская народная партия (ЕНП), имеющая крупнейшую фракцию в Европарламенте, приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины. Об этом по итогам визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.