Главная / Новости / Украина / Прогноз погоды в Украине на 8 апреля: ожидаются сильные дожди на всей территории
Последние новости раздела
- Кремль отказывается создать пятую подгруппу по вопросам границы в рамках Минских переговоров по Донбассу 09:16
- Обмен пленных: из 121 заявленных в списке боевики подтверждают местонахождение только 50 человек09:09
- Прогноз погоды в Украине на 8 апреля: ожидаются сильные дожди на всей территории08:40
- Хто і де може отримати біометричний паспорт України08:02
- Налог на недвижимость: украинцам придется платить больше22:41
- НБУ призывает правоохранителей пресечь действия "Национального корпуса" против банков с российским капиталом22:25
- Вице-премьер Розенко обещает украинцам повышение прожиточного минимума и части пенсий уже в мае22:15
- Суд приговорил экс-командира и бойцов батальона "Торнадо" к длительным срокам заключения22:04
- Украина призывает ООН пересмотреть подходы к миротворческими миссиям21:40
- Российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка21:26
Прогноз погоды в Украине на 8 апреля: ожидаются сильные дожди на всей территории
08.04.2017 08:40
Температура воздуха днем в стране +6...+8 градусов; ночные показатели будут +10...+12. Ветер западного направления 7-12 м/с.
В центральных областях ожидается грозовой дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +12...+14, ночью +6...+8.
На севере Украины ожидается дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +13...+15, ночью +6...+8.
В городах восточной Украины ожидаются преимущественно без осадков. Температура днем +16...+18, ночью +5...+7.
В южных областях синоптики обещают дождь. Температура днем +9...+11, ночью +6...+8.
В западной части ожидаются дожди. Температура воздуха в регионе ожидается +8...+11, ночью +2...+4.
Фото: telegraf.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
Читайте также:
- Украина и США подписали договор о военном сотрудничестве
- Погода в Украине на 8 февраля: потепление в западных областях, в остальных регионах холодно, ветер
- Выходные пройдут "с градусом" ниже нуля
- У США есть план, как спасти Украину от Путина
- Как скандальное решение Трампа поможет Украине
- Если в 2016 году на Донбассе не будет мира, грядет эскалация конфликта
- Захарченко с Прилепиным попиарились на сборе помидоров (ФОТО)09:43
- Они уже не скрывают свое истинное лицо: российский писатель Проханов предложил в ответ на ракеты Трампа нанести удар по украинскому Донбассу (ВИДЕО)09:39
- В Краматорске двухлетний мальчик выпал с балкона третьего этажа09:24
- Кремль отказывается создать пятую подгруппу по вопросам границы в рамках Минских переговоров по Донбассу 09:16
- Обмен пленных: из 121 заявленных в списке боевики подтверждают местонахождение только 50 человек09:09
- Патриот или оборотень в погонах: командира донецкого спецназа Голубана проверят на полиграфе08:29
- В Мариуполе в море обнаружена мина (ФОТО) 08:11
- Хто і де може отримати біометричний паспорт України08:02
- Зачем Москва заставила "руководство ДНР" организовать "парад идиотизма" на полигоне под Торезом07:56
- Хоккей: "Донбасс" стал чемпионом Украины07:39
- Захарченко с Прилепиным попиарились на сборе помидоров (ФОТО)09:43
- Они уже не скрывают свое истинное лицо: российский писатель Проханов предложил в ответ на ракеты Трампа нанести удар по украинскому Донбассу (ВИДЕО)09:39
- В Краматорске двухлетний мальчик выпал с балкона третьего этажа09:24
- Кремль отказывается создать пятую подгруппу по вопросам границы в рамках Минских переговоров по Донбассу 09:16
- Обмен пленных: из 121 заявленных в списке боевики подтверждают местонахождение только 50 человек09:09
- Мнение: Политическая ситуация в мире меняется - Россия получила несколько мощных ударов, причем с разных сторон08:56
- Прогноз погоды в Украине на 8 апреля: ожидаются сильные дожди на всей территории08:40
- Патриот или оборотень в погонах: командира донецкого спецназа Голубана проверят на полиграфе08:29
- В Мариуполе в море обнаружена мина (ФОТО) 08:11
- Хто і де може отримати біометричний паспорт України08:02
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину10:06
- Страстная неделя: почему еще не поздно начать поститься21:20
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- В Гидрометцентре дали неожиданный прогноз погоды до конца весны
- "Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"
- Мужчины до 55 лет из "ДНР" уже не могут выехать без справки из военкомата
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- Логвинський пояснив, навіщо Росія віддасть Україні Крим та Донбас
- Легализация или аннексия - Марчук озвучил возможное будущее для оккупированного Донбасса
- Захарченко зробив чергову необдуману заяву
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину
- Мобилизация в «ДНР»: боевики «пакуют» всех подряд и свозят на полигон – фото