Российский спецназ проводит учения в аннексированном Крыму

08.04.2017 13:39

В России началась активная фаза командно-штабных учений на местности с соединением специального назначения Южного военного округа, в том числе и на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Корреспондент".

"По плану учения специального назначения смешанным способом (автомобильной колонной на бронеавтомобилях Тайфун и Тигр, а также совершив десантирование парашютным способом с самолетов военно-транспортной авиации) доставлены в районы выполнения задач на полигоны Краснодарского края и Республики Крым. При этом удаление от пунктов постоянной дислокации составило более 500 км", - отметил российский полковник.

По его словам, на полигонах спецназовцы провели поиск, обнаружение и передачу координат целей условного противника для нанесения удара штурмовой авиации.

Действия групп непрерывно в режиме реального времени отслеживались подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

Всего к учениям привлечено более 450 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц специальной техники.