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Сегодня на Софийской площади в Киеве стартует фестиваль писанок
В субботу, 8 апреля, в Киеве стартует фестиваль писанок. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Фестиваль охватит три локации - Софийскую и Михайловскую площади, а также Владимирский проезд. Мероприятие продлится до 23 апреля.
Как отмечается, в этом году будет представлено рекордное количество писанок - 585.
На Софийской площади разместят 374 авторские писанки, а во Владимирском проезде - 100. На Михайловской площади будут представлены 111 писанок, созданных детьми.
Также на фестивале покажут частные коллекции писанок выдающихся художников и Музей с тематическими ледяными скульптурами. В рамках мероприятия будут проводить мастер-классы по росписи писанок.
На Михайловской площади разместится детский городок, на территории которого установят более 10 аттракционов, в частности колесо обозрения и лабиринт из огромных карандашей.
Отметим, в этом году Пасха приходится на 16 апреля.
Напомним, в прошлом году фестиваль писанок открылся 25 апреля в преддверии Пасхи.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Киев, фестиваль, писанка
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