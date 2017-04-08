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Сегодня на Софийской площади в Киеве стартует фестиваль писанок

08.04.2017 11:43
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Сегодня на Софийской площади в Киеве стартует фестиваль писанок

В субботу, 8 апреля,  в Киеве стартует фестиваль писанок. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Фестиваль охватит три локации - Софийскую и Михайловскую площади, а также Владимирский проезд. Мероприятие продлится до 23 апреля.

 Как отмечается, в этом году будет представлено рекордное количество писанок - 585. 

На Софийской площади разместят 374 авторские писанки, а во Владимирском проезде - 100. На Михайловской площади будут представлены 111 писанок, созданных детьми.

Также на фестивале покажут частные коллекции писанок выдающихся художников и Музей с тематическими ледяными скульптурами. В рамках мероприятия будут проводить мастер-классы по росписи писанок.

На Михайловской площади разместится детский городок, на территории которого установят более 10 аттракционов, в частности колесо обозрения и лабиринт из огромных карандашей.

Отметим, в этом году Пасха приходится на 16 апреля.

Напомним, в прошлом году фестиваль писанок открылся 25 апреля в преддверии Пасхи.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, Киев, фестиваль, писанка
 
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