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Матч «Динамо» – «Шахтер» перенесли из-за свадьбы

09.04.2017 10:16
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Матч «Динамо» – «Шахтер» перенесли из-за свадьбы

Поединок киевского ФК «Динамо» и донецкого ФК «Шахтер» в 26-м туре чемпионата Украины был перенесен по согласию клубов. Игра пройдет в Киеве 21 апреля на НСК «Олимпийский», хотя должна была состояться днем позже. Об этом сообщают Донецкие новости с ссылкой на «Обозреватель»,.

Истинная причина такого решения Премьер-лиги заключается в свадьбе дочери президента «Динамо» Игоря Суркиса. Марина Суркис выходит замуж в субботу, 22 апреля, церемония празднования состоится в ресторане «Фермонт». Именно с этим событием, по информации издания, связана просьба киевлян о переносе игры с «Шахтером».
Ранее СМИ сообщили о том, что поединок был смещен на один день из-за полуфинала Кубка Украины.



Теги: Донбасс, футбол, ФК Шахтер, матч, свадьба
 
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