Матч «Динамо» – «Шахтер» перенесли из-за свадьбы

09.04.2017 10:16

Поединок киевского ФК «Динамо» и донецкого ФК «Шахтер» в 26-м туре чемпионата Украины был перенесен по согласию клубов. Игра пройдет в Киеве 21 апреля на НСК «Олимпийский», хотя должна была состояться днем позже. Об этом сообщают Донецкие новости с ссылкой на «Обозреватель»,.

Истинная причина такого решения Премьер-лиги заключается в свадьбе дочери президента «Динамо» Игоря Суркиса. Марина Суркис выходит замуж в субботу, 22 апреля, церемония празднования состоится в ресторане «Фермонт». Именно с этим событием, по информации издания, связана просьба киевлян о переносе игры с «Шахтером».

Ранее СМИ сообщили о том, что поединок был смещен на один день из-за полуфинала Кубка Украины.