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Отрадно: Украинец завоевал «золото» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

10.04.2017 11:07
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Отрадно: Украинец завоевал «золото» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинец Олег Веренаев завоевал "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье в Лондоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета в Facebook, передают Украинские новости.

"Олег Верняев - победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье, соревнования которого состоялись в Лондоне! Поздравляем нашего Олимпийского чемпиона с очередной яркой победой! Гордимся!", - говорится в сообщении.

Напомним, Международная федерация гимнастики (FIG) добавила пять новых элементов в мужских соревнованиях, которые будут представлены на Олимпиаде-2016. Опорный прыжок был назван именем гимнаста Игоря Радивилова.

Ранее крымчанка Анна Ризатдинова завоевала "золото" на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Берлине (Германия).

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, спорт, золото, гимнастика
 
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