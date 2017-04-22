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В Киеве стартует Чемпионат мира по хоккею с шайбой
22 апреля в киевском Дворце Спорта матчем сборной Украины против Венгрии начнется чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе.
Хоккейная система чемпионатов мира отлична от футбольной. Все сборные мира разбиты на четыре дивизиона в зависимости от уровня команды. В первом дивизионе, где играет сборная Украины, есть группы А и В. Группа А будет играть в Киеве, группа В проведет свои матчи в ирландском Белфасте. На кону группы А стоит две путевки в ТОП-дивизион мирового хоккея и вылет в группу В, где, в свою очередь, борются за выход в группу А.
Сборная Украины в прошлом году сумела выиграть дивизион IB и подняться в классе. К сожалению, сильно расчитывать на успех на домашнем турнире не стоит - класс нашей команды не высок. Но киевляне выкупили все билеты на матчи украинской сборной, что должно добавить оптимизма.
Основу команды составят игроки финалистов чемпионата Украины "Донбасса" и "Кременчуга". К сожалению, украинский чемпионат сейчас переживает не лучшие времена. Хотя, тренер сборной Украины Александр Савицкий считает, что это не столь важно.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, хоккей, Чемпионат мира
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