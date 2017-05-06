Сколько придется выложить за выпускной-2017

06.05.2017 14:30

Пока украинские школьники готовятся вступить во взрослую жизнь, их родители подсчитывают, сколько денег придется выложить за празднование выпускных своих чад. Выпускники вузов обычно не так дружны и празднуют не курсами или группами, а своими компаниями. Об этом пишет UBR.

Родителей и выпускников интересуют и ресторанные площадки, и выездной кейтеринг в шатрах на берегу рек, озер. В ресторане интересно наличие ведущего, ди-джея, Wi-Fi, караоке, просторной летней террасы. И дополнительные возможности — фейерверки, световая аппаратура, большая сцена, вид на воду и т.п.

В чем пойти на выпускной бал

Как рассказали изданию ресторанные эксперты, пик бронирования как раз приходится на середину мая, но особо предусмотрительные начали занимать места и раньше. Так что, если хочется не переплатить и выбрать заведение по душе — лучше поспешить. Бронируют обычно классами или параллелями.

В свою очередь, рестораторы и кейтеринговые компании не стремятся сильно взвинчивать цены перед выпускными. Конкуренция в Киеве и в крупных городах достаточно большая, выбор площадок разнообразный, поэтому слишком высокие расценки могут отпугнуть основного заказчика.

Почем еда

В среднем по стране расходы на выпускные юных украинцев в 2017 году выросли на 10-15%. Главным образом, это связано с повышением ресторанных расценок (на них более всего сказалось повышение коммунальных тарифов). Даже с учетом снижения закупочных цен поставщиков.

«Обычно со сменой сезона меняется ресторанное меню, поэтому и выбор блюд соответственно другой, большой выбор салатов. Неизменным украшением стола остаются мясные и рыбные блюда — медальоны из телятины, фермерский цыпленок в итальянском стиле, стейки. Гарниры так же меняются в зависимости от сезона и настроения гостей», — отметила менеджер по развитию ресторана Pagliaccio Ирина Деревянко.

Как рассказал соучредитель компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов POSTER Родион Ерошек, кейтеринг обойдется в сумму в среднем от 300 до 600 грн на человека, в зависимости от локации и блюд. Вариантов множество — от скромного фуршета, до банкета и барбекю.

Ресторанное меню также будет зависеть от формата, площадки, локации, уровня заведения. Минимальный сет — закуски, порционный салат, горячее, чай-кофе, без алкоголя — стоит от 200 грн на человека. Десерт не всегда входит в минимальную стоимость. Рестораторы используют в блюдах меньше дорогих ингредиентов, ягод, экзотических фруктов — пока не сезон. А напитки многие заведения разрешают приносить с собой.

«Заказы пошли еще с Нового года. В основном, это выпускники школ и колледжей от 30 до 80 человек. У нас это стоит примерно 350-400 грн/чел. Это может быть частично с нашим алкоголем, либо можно через нас заказать по оптовым ценам. Предоплата обычно до 50%. В меню входят холодные, горячие закуски, горячее и безалкогольные напитки, либо легкие вина. Обязательно присутствие сопровождающего взрослого», — рассказал ресторатор Максим Храмов.

Развлечения в цене

Но нужно понимать, что одной лишь едой траты не ограничиваются. Дополнительно оплачиваются ведущий, программа вечера, музыка и пр.

Это индивидуальный момент. Выпускники могут быть из элитной школы и из обычной, разное количество человек, запросы к программе, ведущему и шоу у выпускников и родителей, поскольку оплачивают праздник все же родители, а финансовые возможности отличаются внутри даже одного класса.

Все же самым популярным можно назвать средний ценовой вариант. Ведущий обходится примерно от 4 тыс. грн за мероприятие (4-5 часов), стоимость работы ди-джея начинается с 2500 грн за мероприятие. Заказать дуэт из саксофониста и аккордеониста можно за 1-1,5 тыс. грн/3 часа. Дольше — по индивидуальной договоренности.

Конечно, можно рассмотреть и вовсе бюджетный вариант — аренда колонки, ноутбука, микрофона и звукорежиссера обойдется примерно в 1500 грн.

Встречать рассвет дороже

Также может быть вариант, когда банкетный зал, ресторан или иная площадка делают значительные скидки при заказе больших банкетов (от 100 человек) и предлагают какие-то услуги бонусом — тех же ди-джеев и музыкальное сопровождение.

«Чем больше допуслуг и выше уровень ресторана, тем выше цена за проведение выпускного. В среднем это 1500-1800 грн на человека. В эту сумму включаются: ресторан с едой и напитками, ведущий, видео и фото, транспорт. Услуги ведущего — от 5 тыс. грн (минимум) и до 20 тыс. и более», — рассказала гендиректор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.

Поскольку гуляют выпускники традиционно долго — до 2-4 часов ночи (чтобы встретить рассвет после ресторана), не исключено, что за «переработку» ресторана также нужно будет доплатить. В среднем, это 15% от счета на компенсацию персоналу и развозку их по домам.

Как правило, время окончания праздника оговаривается заранее. Есть разные варианты и они зависят от гибкости площадки — аренда может отдельно оплачиваться, отдельно меню. А иногда достаточно оплатить только меню и оговорить примерное окончание праздника.

В целом, рестораторы понимают, что чем дольше проводится праздник, то тем быстрее все закончится на столах и появится возможность дополнительной продажи блюд, десертов и напитков.

Бывает и дороже

У толстосумов же все иначе. На выпускные их детей тратят куда больше.

«Загородный комплекс или городской ресторан сегмента выше среднего, у которого есть банкетный зал (Прага, Вилла Вита, Фортеця и т.п.), средний чек на банкет составляет 1-1,5 тыс.грн. Ведущий — кто-то из популярных (Дядя Жора, Джеджула) — 2-3 тыс. долл. плюс группа или ди-джей более-менее известный — 2-3 тыс. долл. Фотограф, оператор обойдет еще в 3-4 тыс. грн., а транспорт — 1 тыс. грн. Еще цветы, подарки. Итого: 10-12 тыс. грн на человека. И еще костюмы/платья для выпускников — тоже родителям статья затрат», — отметила в беседе Ольга Насонова.