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Загроза реваншу «попередників» в Україні: підсумки 9 травня

10.05.2017 15:45
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Загроза реваншу «попередників» в Україні: підсумки 9 травня

Багато хто пише про стійке відчуття реваншу «попередників» цього дня. Мовляв, поліція б’є патріотів та ветеранів за українську символіку, прикриває і, навіть, організовує тітуханів, як-ото у Днепрі.
Це дійсно реванш. Але реванш не стільки «оппо» та рашістів, скільки похмілля майданівців, та свято державної ідеї.
Дивно, як багато з нас ще не розуміє, що державна ідея завжди перемагає.
Менти, що б’ють патріотів та ветеранів — б’ють їх з особистою ненавістю, але за державну ідею.
Будь-яка держава репресує активістів.
Будь-яка держава, навіть, Сполучені Штати, репресує ветеранів, якщо вони починають становити небезпеку соціальній «нормі».
Справа держави — утримувати баланс та приводити до норми.
Це машина, вона завжди буде це робити із механистичністю деревооброблюваного верстата:
— сунеш гілку — відрубає гілку, сунеш пальца — відрубає пальця.
Тому, зріле суспільство, маючи справу з державою, не бореться з нею напряму, а змагається за те, що ця машина буде вважати «нормою».
Саме за зміст того, що у даному суспільстві буде вважатися «нормою», і варто битися.
Якщо ми із цим погоджуємося, то треба:
— описати цю норму,
— ствердити, що стан справ у країні далекий від неї,
— розпочати зводити стан справ у відповідності до норми.
У цілому, наше суспільство дуже наївне.
Воно дійсно вважає, що Майдан може викинути з країни Антимайдан. Відповідно, антимайданівці вважають, що прийде час та великий Пу, і вони назавжди покінчать з майданами.
Подивіться на Туреччину.
Вісімдесят років тому, Ататюрк блискуче та блискавично покінчив (здавалося б) з паносманізмом.
Агов?.. сьогодні паносманізм знов ледве не вписаний у турецьку конституцію.
Сполучені Штати рознесли на шмаття режим Хусейна, та розігналі БААС.
Тепер вони мають ІГ, що його створили колишні баасісти.
Нічого не виникає з нічого. Суспільство — не механізм, якій можна ремонтувати шляхом заміни цілих блоків та агрегатів.
Суспільство — живе дерево.
Його можна лише обережно пророщувати та культивувати певні тенденції, якщо вони нам потрібні.
Рубанням гілок та списанням у топку цілих груп людей, хай займаються за паребріком.
Настав час зрозуміти, що і менти, і олігархи, і АТОшніки, і бабки зі стрічками, і націоналісти з димовими шашками, і безліч інших людей — це усе ми.
Єдина країна, як одна велика хата.
Нещодавно одна панночка обурювалася, що в армії багато п’ють.
— Невже, — каже, — це неможна впорядкувати?..
— Скажіть, де саме потрібно взяти в країні 300 тисяч чоловіків, що не п’ють?.. — спитав я її.
Нема у нас для себе іншого народу. А є такий, як є.
Годі вже розмірковувати у дусі:
— Цих треба вигнати, цих — позбутися, цих позбавити.
Треба прописувати нову норму, і поступово її пророщувати.
У головах.
Вже під цю норму декого, звісно, доведеться вигнати, когось — позбутися, когось — позбавити.
Треба лише пам’ятати, що усіх не вб’єш, що, нічого не виникає з нічого, і що ідеі (та прихильникі) завжди повертаються.
Нову суспільну норму треба прописувати, ВИКЛЮЧНО виходячи з позиції загального блага усіх громадян (та осіб без громадянства), включаючи, ви не повірите, навіть, благо тих, кого вам дуже хочеться виключити.
Лише тоді ми припинимо метушню і почнемо будувати країну, що створить нормальні умови для життя усередині та займе відповідно своїєї потузі місце у світі.
І хай тоді саме цю норму захищає державна машина.
— Яка норма?! — кажуть мені. — Нас мало, у нас нема сил, усім заправляють олігархи та вороги України.
Тоді, шановні, ви програєте, а вони напишуть вам «норму».
Як каже один дуже відомий тренер:
— Досить тріщати. Працювати.
Якщо на наступних виборах «Оппоблок» візьме 25 %, а націоналісти — 5, це буде означати лише дві речи:
1. Хтось перебільшив із читанням «По щучьему велению».
2. «Оппоблок» працює у 5 разів краще.
І вже буде нікому жалітися.

Источник from-ua



Теги: Донбасс, реванш, угроза, Днепр, 9 мая
 
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