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11 МАЯ – БЕРЕЗОСОК: ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ
Этот день посвящен березе как удивительному и целебному дереву. Считается, что 11 мая ее сок особенно наделен дарами исцеления и обладает наибольшей силой влиять на организм человека. Издавна березу, как никакое иное дерево, воспевали в своих произведениях творческие люди. Считается, что наиболее полезны при различных недугах кора, листья, сережки и сок.
По народному поверью, каждая отдельно стоящая березка – это душа трагически погибшего человека. И в ней струится не просто сок, а настоящая кровь. Энергия, которую излучает дерево, ближе всего подходит женской натуре. Эта природная связь березы и женщины стала основой многих эпитетов, ведь недаром говорили: «Стройна, как березка».
Считается, что самый вкусный и полезный сок течет в верхних ветках, и если суметь к нему добраться, можно вылечить любую болезнь. Но заготавливать такой сок в туманную и пасмурную погоду не рекомендуется, так как от него проку будет мало. Современные врачи советуют использовать сок березы как мочегонное и противовоспалительное средство. Нередко в старину при лечении больного использовали обряд: с ладанкой выходили на перекресток и дожидались теплого ветра с юга. Ветер по поверью вселялся в ладанку, которую затем нужно было одеть на больного человека. «Ветер тепляк – будешь здоровяк», - говорили в народе. Однако перед тем как надеть ладанку, пациенту следовало искупаться в дождевой воде.
Поговорки и приметы.
Если солнце на востоке ясное – лето будет хорошее. Днем тепло и солнечно, а ночью ярко светят звезды – ожидается богатый урожай. Звезды 11 мая мерцают – в ближайшие дни пойдет дождь. Если в этот день как можно плотнее и сытнее пообедать – грядки и пашни будут плодородны. На Березосток нельзя: стричь младенцам и маленьким детям ногти и волосы. А также прокалывать уши, иначе это грозит утратой здоровья и удачи, и может вообще повредить слух.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, праздник, сок, приметы, обряд, традиции
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