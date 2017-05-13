Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины

13.05.2017 11:00

Вместо доказательств экономических преступлений – политические преследования. Такой вердикт выносит Интерпол о чиновниках времен Януковича, бежавших из Украины.

Бежавшая из Украины в начале 2014 года «семья» Януковича вывезла в Россию наличными 32 миллиарда долларов. Об этом еще в 2014 заявлял исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий. Всего же, заявляют в ГПУ, за время правления экс-президента Виктора Януковича (два с половиной года) было украдено около 40 млрд долл. Это примерно один государственный бюджет Украины. Многие из этих людей были объявлены в международный розыск, что давало больше шансов на поимку и последующее наказание. Но спустя время Интерпол один за одним вычеркивал их из списка разыскиваемых.

В августе 2014 года президент Петр Порошенко заявлял, что в базе Интерпола – 27 чиновников времен Януковича. Спустя менее чем три года в списке разыскиваемых Интерполом не оказалось ни одного из них.

Удаление из базы розыска не ставит точку в делах подозреваемых, но все же замедлит их задержание. Как подчеркнул политолог Александр Кочетков, благодаря соглашению о взаимодействии правоохранительных органов Украины с другими странами мира подозреваемых могут задержать и экстрадировать. Однако перед этим все равно будет бюрократическая судебная процедура.

Сразу несколько отказов Интерпола совпали во времени с заявлением Генпрокуратуры о конфискации 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению Януковича. Но не все порадовались этому событию. К примеру, глава правления международного фонда «Відродження» написал в Facebook: «Пока нет ясности, что это за деньги, с чьих счетов, на основании каких доказательств они признаны преступными – нет полного доверия к этому впечатляющему результату».

На что власть потратит эти деньги? Нардеп Сергей Лещенко заявил: «Конфискованные средства пойдут не на нужды АТО, а согласно постановлению Кабмина, 30% денег уйдет в регионы по программам «фонд регионального развития» и «субвенции местным бюджетам. Ну, а еще 22% спецконфискации уйдет по такой актуальной для зоны военных действий программе, как «государственная поддержка сельскохозяйственных производителей». Если будете искать в этом списке структуры Косюка, Бахматюка или самого Порошенко – думаю, не ошибетесь».

После решения Интерпола в отношении Януковича Генпрокуратура выступила с большим количеством заявлений. В частности, начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что мирится с таким решением они не будут: «По моему мнению, решение прорабатывается, мы должны сделать выводы, как действовать: обжаловать это решение и вносить изменения в законодательство, прислушиваясь к условиям Интерпола».

Почему Интерпол отказывается искать Януковича и его соратников?

В первую очередь, это касается несовершенства украинского законодательства. Заместитель генпрокурора Евгений Енин объясняет: «Согласно правилам Интерпола, лицо, в отношении которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск. Отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого».

Еще одна причина в том, что Интерпол во всех делах видит политический контекст. Коррупционные и офшорные скандалы всплывают с регулярной периодичностью. Почему тогда Интерпол должен ловить экс-чиновников, а на действующих не обращать внимания? Журналист Владимир Бойко считает, что Интерпол просто не хочет принимать участие в пиар-кампаниях Генпрокуратуры: «Даже в тех случаях, когда Генпрокуратура пытается обвинить Януковича и его сподвижников в совершении общеуголовных преступлений (например, краже государственных средств, рейдерском захвате предприятий и т.д.), за этими обвинениями усматриваются явные политические мотивы. В штаб-квартире Интерпола работают люди, которые прекрасно понимают, что правосудие не бывает избирательным, а нынешняя власть в Украине ничем не отличается от предыдущей. В Интерполе не хотят мараться и принимать участие в пиар-кампаниях Генеральной прокуратуры Украины».

Политологи отмечают, что Интерпол не берется за дела, которые хоть как-то касаются политики, так как это противоречит их уставу. Тем более, если речь идет о бывших политиках и чиновниках. Поскольку после Революции достоинства к Украине было привлечено много внимания, нам пошли навстречу. Делами украинских чиновников Интерпол начинал заниматься под давлением Европы. Но доказательств именно криминальной деятельности – то, что нашли украинские следователи – для Интерпола недостаточно. Расследование убийств на Майдане в очень неопределенном состоянии, а доказательства коррупционной деятельности топ-чиновников – и вовсе отсутствуют.

Заинтересована ли украинская сторона в расследовании дел, касающихся Революции достоинства? Адвокат Тарас Гаталяк, который защищал родственников героев Небесной Сотни, ранее говорил об отсутствии политической воли для расследования. Он подчеркивал, что продвижение в расследованиях – заслуга значительных усилий гражданского общества, активной позиции семей Небесной Сотни, их адвокатов, журналистов.

Мы подготовили топ-10 представителей «семьи Януковича», которых больше не ищет Интерпол. За три года украинская сторона не смогла на юридическом уровне доказать, в чем же именно они виновны. Более того, беглые чиновники заказывают о себе рекламные тексты в украинских СМИ.

Виктор Янукович

Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го. Как удалось выяснить позже - через Севастополь.

Спустя сутки, 24 февраля, исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Янукович объявлен в розыск по делу о массовых убийств мирных граждан.

Искать его местонахождение долго не пришлось – уже 28 февраля он провел пресс-конференцию в Ростове-на-Дону. Янукович начал с заявления о том, что считает себя действующим президентом, а также намерен продолжать борьбу за будущее Украины. Также сообщил, что он вовсе не сбежал, а уехал на время, пока не будет гарантий, что его жизни ничего не угрожает.

Год спустя, 12 января, Интерпол отклонил запрос украинских правоохранительных органов с призывом объявить в международный розыск Виктора Януковича по подозрению в злоупотреблении властью и причастности к массовым убийствам во время «Евромайдана», так как счел его политическим.

Позже Интерпол удовлетворил новый запрос Украины, и информация о розыске бывшего президента Украины Виктора Януковича появилась на сайте Интерпола. Сообщалось, что он обвиняется в присвоении или растрате имущества, злоупотреблении в особо крупных размерах.

Через полгода, 21 июля, Интерпол удалил из рубрики разыскиваемых файл с данными Виктора Януковича. Как заявила адвокатская компания Joseph Hage Aaronson, которая добивалась отмены розыска Януковича, это произошло после обращения адвокатов. В Интерполе, утверждает адвокатская компания, решили, что данные о Януковиче «требуют дальнейшего углубленного изучения».

В мае 2017-го Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска Виктора и Александра Януковичей.

Александр Янукович

Старший сын Виктора Януковича, владел ЧАО «МАКО Холдинг», которое входило в группу компаний «МАКО». Среди основных направлений бизнеса – девелопмент и строительство, финансовый сектор, угольная промышленность.

Александр Янукович исчез из поля зрения правоохранителей 23 февраля 2014 года.

СБУ объявила старшего сына Януковича в розыск около двух месяцев спустя, 18 апреля. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сборов, служебной подделке, подделке документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.

Уже 7 мая того же года Александр зарегистрировал в Санкт-Петербурге ООО «Арсенал-Инвест» занимающееся недвижимостью и консалтингом.

Чуть меньше года спустя вместе с отцом Александра объявили в международный розыск Интерпола.

И как мы уже знаем, 3 мая Интерпол удалил информацию о розыске Александра Януковича. Международная полиция пришла к выводу, что уголовное дело в отношении Александра также является политически мотивированными.

Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины

Азаров пропал из поля зрения правоохранительных органов 3 июня 2014 года.

Ровно через месяц объявление о розыске было размещено в специальном разделе на сайте МВД. Интерпол опубликовал на своем сайте сообщение о розыске бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова 12 января 2015-го. Как отмечалось в анкете, разыскивается судебными органами Украины за совершение экономических преступлений.

Буквально через месяц Азаров дал интервью MIGnews (на то время уже принадлежащему «регионалу» Евгению Мураеву), в котором заявил, что покинул Украину, поскольку на него было совершено покушение.

Уже 25 октября 2016 бывшего премьер-министра сняли с розыска Интерпола. По словам нардепа Игоря Луценко, это произошло из-за того, что их адвокаты предоставили опровержение на ту информацию, которую направила в Интерпол Генпрокуратура. «Интерпол снял их карточки и «думает». Думает уже давно. Судя по всему, может так случиться, что в ГПУ нет хотя бы минимальных доказательств их вины», - подчеркнул Луценко.

Раиса Богатырева, бывший вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения

Раиса Богатырева исчезла из поля зрения 21 октября 2014 года.

Через три дня Генеральная прокуратура Украины объявила ее в розыск. Как сообщили в ведомстве, чиновница завладела бюджетными средствами в сумме свыше 6 млн грн, действуя по предварительному сговору группой лиц, в личных интересах и интересах третьих лиц, используя предоставленные полномочия вопреки интересам службы.

Объявлена в международный розыск Интерпола вместе с остальными чиновниками 12 января 2015.

Интерпол прекратил розыскные мероприятия в отношении Раисы Богатыревой 19 сентября 2016-го. Интерпол видит в отношении конкретного лица политический контекст, поэтому, согласно своему уставу, не может вмешиваться в это дело.

Георгий Дзекон, бывший председатель правления ПАО «Укртелеком»

Сбежал из Украины 2 августа 2014 года.

Через три месяца, 30 октября, был объявлен в украинский розыск. Он подозревается в растрате государственных средств.

Дзекон фигурировал в одном уголовном деле о растрате 220 млн гривен бюджетных средств, выделенных на создание Спецсвязи, что новый собственник «Укртелекома» должен был сделать за свой счет. По этому делу также проходили Сергей Арбузов и Юрий Колобов (о них в материале – далее). В ходе расследования, следователи прокуратуры обнаружили куда более масштабное хищение в 5,5 млрд гривен.

Попал в розыск Интерпола вместе с другими чиновниками времен президентства Виктора Януковича.

Международная организация уголовной полиции Интерпол перестала искать экс-главу правления «Укртелекома» Георгия Дзекона 28 мая 2015-го. «Дзекон нанял адвокатское агентство, входящее в тройку лучших в США. Ему удалось доказать беспочвенность обвинений со стороны украинской власти», - рассказал «Экономической правде» высокопоставленный источник.

Братья Клюевы

Андрей Клюев, бывший глава Администрации президента Украины, пропал из поля зрения правоохранителей 28 февраля 2014-го, а его брат Сергей, экс-нардеп, 4 июня 2014-го.

Андрей Клюев появился на сайте МВД в разделе розыска 4 марта 2014-го, а его брат 8 июня 2015-го.

Генпрокуратура подозревает Клюевых в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным прокуратуры, они путем аферы завладели ОАО «Завод полупроводников» и добились обслуживания его кредита за счет бюджетных средств.

Интерпол объявил их в международный розыск 4 апреля 2016-го. В отношении братьев Ключевых заведено уголовное дело по обвинению в присвоении денег в особо крупных размерах.

Интерпол снял с международного розыска Андрея Клюева 3 мая 2017. Карточка Сергея Клюева также отсутствует на сайте Интерпола.

Эдуард Ставицкий, бывший министр энергетики и угольной промышленности

Исчез из поля зрения украинских правоохранителей 27 февраля 2014 года. В конце марта 2014 провели в домах и офисах Ставицкого провели обыски. В квартире Ставицкого обнаружили 42 килограмма золота, 4,8 млн долларов и коллекцию дорогих часов. За это время Ставицкий получил гражданство Израиля и сменил имя на Эдуард Розенберг.

Министерство внутренних дел объявило в розыск Эдуарда Ставицкого 24 марта 2014 года. Против Ставицкого возбуждено уголовное дело по хищению средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Ставицкий проходит по делу как соучастник разыскиваемого бизнесмена Сергея Курченко.

Интерпол объявил в международный розыск Ставицкого 4 апреля 2016-го, а прекратил розыск – 3 мая 2017-го. По словам адвоката Юрия Иващенко, его уголовное преследование признано политическим.

Сергей Курченко, председатель наблюдательного совета компании ВЕТЭК

Сергей Курченко пропал из поля зрения украинских правоохранителей 19 февраля 2014-го. Генеральная прокуратура Украины объявила его в розыск 20 марта. Его подозревают в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия ОАО «Укргаздобыча». По данным ГПУ, ущерб от противоправных операций купли-продажи сжиженного газа – более 1 млрд грн.

Объявлен в международный розыск Интерполом 12 января 2015-го. «В отношении Курченко открыто несколько уголовных производств, в том числе и по нефтепродуктам и газолину, которые он завозил как для населения, а продавал по завышенным ценам для промышленных предприятий. Эти все уголовные производства сегодня у нас есть в наличии. Он объявлен в розыск - кстати, в международный розыск. В отношении него выставлена карточка в Интерполе», - сообщал Виталий Ярема, будучи в должности генпрокурора.

На сегодняшний день, анкета Курченко отсутствует на сайте Интерпола.

Сергей Арбузов, экс-глава Нацбанка Украины

Исчез из поля зрения 22 мая 2014. Через неделю был объявлен в розыск. При том, что Арбузов заведовал полностью финансовым блоком Украины, украинская сторона сейчас обвиняет его в достаточно мелких злоупотреблениях. Изначально ему выдвинули подозрение в злоупотреблении служебным положением при создании телеканала «Банковское телевидение». Цена вопроса –120 млн грн.

Также он проходил по делу о приватизации «Укртелекома» (растрата 220 млн грн).Попал в розыск Интерпола вместе с другими беглыми чиновниками 12 января 2015-го.

Карточки Арбузова на сегодня также нет на сайте Интерпола.

Юрий Колобов, бывший министр финансов

Скрылся от украинских правоохранительных органов 5 августа 2014 года.

СБУ объявила в розыск Юрия Колобова 30 октября 2014-го. Он разыскивается по подозрению в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупных размерах.

Юрий Колобов был первым заместителем Арбузова. Они вместе вскрыли коррупционную систему в Нацбанке, но решили не бороться с ней, а возглавить. Так говорили об этих политических фигурах экономические обозреватели. Что примечательно, с марта по декабрь 2012 года Колобов работал в экономическом блоке правительства Азарова с Петром Порошенко.

В Украине Колобова обвиняют в хищении 220 млн гривен и незаконном выпуске облигаций на три миллиарда долларов, которые Украина получила от России в конце 2013 года. Попадает в розыск Интерполом также 12 января 2015-го. Задержан спустя три месяца в Испании. Данных о розыске по линии Интерпола Колобова нет с 7 августа 2015-го.

Выдавать его украинским властям отказались. Он просидел в испанской тюрьме больше года, после чего его выпустили.

Источник: facenews.ua



