Безвиз не означает, что вы легко сможете пересечь границу.... Можете и не пересечь

16.05.2017 12:58

До безвизового режима с Европейским Союзом осталось меньше месяца. Совсем скоро украинцы смогут путешествовать в более чем тридцать стран лишь при наличии биометрического паспорта. На границе у въезжающих могут попросить предоставить финансовые гарантии путешествия. «Четвертая Власть» собрала информацию, какие именно суммы необходимы в каждой стране.

Стоит подчеркнуть, что обратные билеты, бронирование отеля и финансовое обеспечение – это те единственные подтверждения поездки, которые могут попросить предоставить на границе. Финансовое обеспечение – это не справки с места работы с указанием зарплаты и не банковские выписки. То есть, не тот пакет документов, который был необходим при получении визы. Если пограничник попросит у украинца подтвердить финансы, нужно лишь показать наличные деньги или же банковскую карту. Баланс на ней подтверждается интернет- или смс-банкингом. Этого вполне хватит для прохождения границы. И еще раз напомним: не у каждого туриста при въезде будут требовать какое-либо подтверждение факта возвращения в свою страну. Иногда будет достаточно лишь сказать о цели своей поездки.

Тем не менее, если показать свое финансовое состояние все-таки будет необходимо, в каждой стране ЕС есть дневной лимит для въезжающих. Именно такая сумма должна быть в наличности или же на карте.

Суммы обозначает каждая страна индивидуально, но общая информация опубликована на сайте Европейской комиссии. Цифры указаны как минимальные в день на одного человека. Помимо краткого документа есть и расширенный - с указанием всех правил пересечения границы.

Так, если украинец путешествует в Бельгию и останавливается у друзей или родственников, ему необходимо иметь с собой 45€ в день. Эта сумма удваивается, если въезжающий будет жить в отеле. Таким образом, например, если приехать в Брюссель на пять дней и поселиться в отель, нужно взять минимум 450€.

Бельгия – одна из самых дорогих стран по суточной норме финансов. Также немаленькая сумма должна быть и у туристов, въезжающих в Хорватию – 100€ из расчета на один день. Эта сумма уменьшается вдвое, если украинец имеет заверенное письмо от лица из Хорватии, которое подтверждает оплату части финансов. Или же все намного проще – нужно продемонстрировать документ, подтверждающий оплату обратного билета. Для граждан третьих стран общая сумма снижена до 70€, а при наличии доказательств возвращения – до 30€.

Около 90€ или 100 швейцарских крон – норма для въезжающих в Швейцарию или Лихтенштейн. В официальных документах цифры указаны именно в национальной валюте. Для студентов, которые могут показать действующий студбилет, сумма уменьшается втрое – до 30 крон или же примерно до 27€ по сегодняшнему курсу.

Эстония при посещении страны туристами требует иметь при себе также немало - минимум 86€ в день.

Ряд стран ставит абсолютно четкие цифры. Например, Германия - 45€ в день; Дания - 350 крон или же примерно 47€ по курсу; Мальта - 48€; Нидерланды - 34€; Швеция – 450 крон или около 47€. В Литве на срок пребывания до пяти дней требуют иметь до 40€ в день. Очень маленькая сумма прописана у Латвии - 14€. Минимальная – у Венгрии – 1000 форинтов, что по сегодняшнему курсу составляет менее €4.

В Словакии дневная норма - 56€. Интересно, что в официальных документах даже прописано, что из этой суммы 30€ заложены на проживание, 4€ - на завтрак, 7,5€ - на обед и столько же на ужин, 7€ - на карманные расходы.

Часть стран предлагает несколько вариантов финансового обеспечения, которое должен иметь въезжающий. Так, при посещении Болгарии нужно рассчитывать на сумму в 50€ в день или же 500€ на весь период пребывания в стране. Количество дней не имеет значения.

Если турист едет в Чехию на срок до месяца, он должен иметь минимум 40€ в день. Если же речь идет о большем времени пребывания, то в течение первого месяца нужно около 600€ плюс 80€ за каждый дополнительный месяц. Формулы не очень понятны, поэтому в любом случае при долгом путешествии нужно уточнять все нюансы. Также отдельно указано, что если цель поездки в Чехию – бизнес более чем на три месяца, нужно иметь с собой или на карте около 4000€.

В общем, в Чехии расходы считают так: 0,5 прожиточного минимума в день, если общий период пребывания не превышает 30 дней; 15 минимальных прожиточных минимумов, если срок превышает 30 дней; 50 минимумов при пребывании более 90 дней.

В Греции правила намного проще: 50€ – сумма на один день, 25€ – для несовершеннолетних. В общем, если турист приезжает в страну на срок до пяти дней, он должен рассчитывать на 300€.

Финляндия, несмотря на то, что является одной из самых дорогих стран в ЕС, указывает относительно маленькую сумму - 30€. Тем не менее, въезжающий должен показать билеты для выезда и жилье на время пребывания. Эти условия прямо прописаны в документе Еврокомиссии.

Турист, путешествующий во Францию, должен быть готов иметь 32,50€ в день. Такая сумма – лишь для тех, кто 100% оплатил бронь жилья. Если же оплачена лишь часть проживания, сумма увеличивается до 65€. Если отель не оплачен совсем, при въезде у украинца могут потребовать подтвердить наличие до 120€ на каждый день пребывания.

В Италии максимально упростили правила. Здесь назначена фиксированная сумма в размере 269,60€ при пребывании от одного до пяти дней. Если же срок пребывания составляет от шести до десяти дней, то турист должен рассчитывать на 44,93€ в день.

При путешествии в Польшу максимум на три дня нужно рассчитывать на сумму в 300 злотых на день пребывания или около 70€ по курсу. Если же турист едет на превышающее этот срок время, сумма уменьшается втрое – до 100 злотых в день.

Дневная норма для Португалии - 40€, как и для Исландии – 4 тысячи крон или 40€. Для Словении - 70€ для взрослых, 35€ – для несовершеннолетних в сопровождении родителей. Испания требует как наличие 66,52€ в день, так и 598,68€ - минимальную сумму в распоряжении на все время пребывания. Здесь норму считают как 10% от валовой национальной минимальной заработной платы.

При въезде в Румынию турист должен быть готов подтвердить наличие 50€ в день или же не менее 500€ за весь период пребывания. Для граждан третьих стран, у которых есть приглашение, сумма при въезде в Румынию уменьшается до 30€.

Ряд стран не указывает валютную норму. Здесь все решается «на индивидуальной основе», как прописано в документе Еврокомиссии. Среди них – Австрия, Кипр, Люксембург и Норвегия. При этом, если у последней указана ориентировочная сумма – 500 норвежских крон или около 55€, то остальные страны не дают никаких данных.

«Въезд для временного пребывания в республике зависит от дискреционных полномочий иммиграционных офицеров на границах... Сотрудники иммиграционной службы на границах принимают решение о вступлении в дело в каждом конкретном случае с учетом цели и продолжительности пребывания, возможных резерваций в гостинице или пребывания в стране», - так описывается информация о въезде на территорию Кипра.

«Закон Люксембурга не предусматривает никакой контрольной суммы для пограничного контроля. Официальное проведение проверки в каждом конкретном случае принимает решение о том, имеет ли иностранец, прибывающий на границу, достаточные средства к существованию. В этой связи официальное лицо уделяет особое внимание цели пребывания и типу размещения», - отмечается в документе Еврокомиссии.

Если отталкиваться от тех сумм, которые были прописаны в пакете документов для получения виз, то при посещении Австрии сумма составляет 100€, Кипра - 75€, Люксембурга – примерно до 80€.

При пересечении границ у украинца могут и не потребовать подтверждение финансов, но для того, чтобы избежать проблем, подобные суммы все-таки лучше иметь. Кроме того, если турист конечной целью путешествия ставит, например, Францию, но пересекает границу через Польшу, ориентироваться нужно именно на польские правила. Такой же принцип действует и в других странах.

Источник Четвертая власть.