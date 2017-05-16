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Пеллеты вместо газа. Как на практике выглядит энергонезависимость

16.05.2017 19:03
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Пеллеты вместо газа. Как на практике выглядит энергонезависимость

Я уже писал не так давно про небольшой городок Жовква Львовской области, который отказался от газового отопления и перешел на опилки. Теперь рассмотрим другой позитивный пример. На этот раз — в Днепропетровской области. Там отказался от газа и перешел на пеллетные котельные небольшой и депрессивный город Марганец. У города не было денег, чтобы расплатиться за газ, поэтому пришлось идти на крайние меры — отказываться от газа, искать инвестора, строить новые котельные и отапливать коммунальные объекты шелухой от семечек.
И эта идея сработала.
Проблемы в коммунальной сфере у Марганца начались давно. Из-за того, что в городе плохо работала система центрального отопления, люди стали постепенно переходить на индивидуалку. От этого центральное отопление приходило в еще больший упадок — количество абонентов уменьшалось, а затраты на доставку тепла в квартиры оставались прежними. Росли долги, и ничего сделать с этим было невозможно — котельные были старыми и неэффективными, теплотрассы грели воздух, и вся эта устаревшая рухлядь, конечно, не могла нормально работать. Менять ситуацию нужно было радикально.
В итоге систему центрального отопления в городе просто упразднили, из-за чего оставшимся жителям Марганца пришлось поголовно устанавливать себе индивидуальное отопление в квартирах. Однако, помимо квартир, в городе было множество объектов коммунальной сферы, которые тоже необходимо было отапливать зимой — школы, поликлиники, детские сады, административные здания. Для этой цели было решено построить с нуля несколько новых котельных на новом виде топлива — пеллетах из шелухи подсолнечника. Это отход производства подсолнечного масла. В Украине с таким сырьем нет проблем. Раньше его просто выбрасывали. Теперь оно приходит на смену дорогому импортному газу.
Выглядит это так. Старые советские котельные оказалось проще закрыть и упразднить, чем реформировать. Всю систему отопления пришлось создавать заново. Теперь вместо хорошо знакомой всем типовой совковой котельной — серой громадины с кирпичной трубой, напоминающей Бухенвальд, — в Марганце работают вот такие небольшие и современные установки.
Большая серебристая бочка — это емкость, в которую загружается топливо. Из этого резервуара пеллеты подаются в топливные котлы.
Мощности одной такой котельной хватает, чтобы отопить помещения общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. Расход топлива — около 4 тонн пеллетов в сутки.
Пеллеты выглядят так. Это небольшие гранулы, которые можно делать из различных отходов растительного происхождения — опилок, соломы, шелухи от семечек и т.д.
Теперь посмотрим как все это выглядит изнутри. В помещении котельной находится несколько котлов. Все выглядит аккуратно и чисто — без полуметрового слоя грязи, пыли и машинного масла на полу и оборудовании, как в обычных котельных. Работают котлы тихо. Никакого запаха не ощущается.
Слева на фото виден резервуар с пеллетами
Все строительство велось за счет инвестора. Из бюджета деньги не выделялись.
В общей сложности в Марганце теперь экономится около 3 млн кубов газа в отопительный сезон. В масштабах страны это не очень много. Но из таких маленьких шагов и состоит долгий путь к энергонезависимости всего государства. В Украине очень много различного сырья, пригодного для сжигания в твердотопливных котлах. Аграрный сектор является неиссякаемым источником таких отходов. Поэтому заменять газ на пеллеты в целом можно и нужно по всей стране. В совокупности такие усилия могут дать очень хорошую экономию для бюджета и оставить в стране миллионы и даже миллиарды долларов, которые сегодня тратятся на закупку топлива за границей.
Сейчас аналогичные котельные на пеллетах тот же инвестор уже строит в других городах Днепропетровской области — в Никополе, Покрове и Днепре. Но особенно большой потенциал для внедрения подобных проектов существует в аграрных областях.
Под злобный скрежет зубов «братского народа», который продолжает мечтать о «газовом холодоморе» для украинцев, Украина понемногу внедряет альтернативные виды топлива, а также строит солнечные и ветровые электростанции. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но движемся в правильном направлении.

Источник блог Дениса Казанского.



Теги: Донбасс, энергетика, независимость, практика
 
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