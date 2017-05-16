Большинству украинцев не дано дожить до 60 лет

16.05.2017 13:39

Украина по итогам 2016 года заняла четвертое место среди стран с самым высоким уровнем смертности. В Украине риск умереть до 60 лет один из самых высоких в Европе. При этом в среднем в странах ЕС живут на 13 лет дольше. И биологически, уверены ученые, мы ничем не отличаемся от, например, немцев. Главная причина "короткой" жизни в Украине – саморазрушительное поведение. За прошедший год только по официальным данным количество украинцев сократилось на 180 тысяч человек (разница между рождаемостью и смертностью). Это больше, чем все населения Ужгорода. Сайт "Сегодня" выяснил, почему и как вымирают украинцы.

Почему украинки живут дольше украинцев

"У меня из класса осталось в живых семь человек, а 27 было! Мужики наши уже давно покоятся с миром. Мы к земле уже привыкаем, готовимся, но держимся. Вообще вы посмотрите, где дедушки? Бабушек много, а дедушек будто украли всех", – рассказывает "Сегодня" криворожанка Раиса Алексеевна. В следующем месяце женщине исполнится 80 лет.

Всего в Украине 12 миллионов пенсионеров, из них 7,5 миллиона это женщины. Во всем мире мужчины живут меньше: так устроен человек, поясняет завотделом исследований демографических процессов и демографической политики Ирина Курило. Женский организм выносливее, он легче переносит стрессы. Биологически нормальная разница в продолжительности жизни – от двух до пяти лет. В Украине же мужчины живут почти на десять лет меньше женщин.

Ожидаемая продолжительно жизни украинца – 66,3, а украинки – 76,1 года, говорится в данных Государственной службы статистики. Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин. Это означает, что из 100 родившихся мальчиков в Украине до пенсии доживут только 60, а в Швейцарии – 92.

"Особенно опасный отрезок жизни от 40 до 60 лет. Это просто национальная катастрофа, при этом ситуация абсолютно не меняется с 1985-го", – рассказала главный демограф страны Элла Либанова.

И убивают украинцев в первую очередь не военные действия на Донбассе и вредные условие труда, а халатное отношение к своему здоровью. По статистике, мужчина в стране ЕС в среднем проживет на 13 лет дольше украинца. "Это очень много. Нужно иметь в виду, что на биологию накладываются неблагоприятные социально-экономические факторы, которые или характерны для мужчин, или больше на них влияют", – поясняет Ирина Курило.

Когда в Украине ухудшается экономическая ситуация, поясняют демографы, в уязвимой группе оказываются именно мужчины. Они тяжелее переживают стрессы, больше пьют и курят. По подсчетам ВОЗ, медицина на продолжительность жизни влияет не больше, чем на 20%, а вот неправильный образ жизни увеличивает шансы преждевременной смерти на 50%.

У женщин по статистике чаще диагностируют заболевания и не по тому, что мужчины не болеют, а из-за того, что они не ходят в больницы. А когда обращаются, говорит Ирина Курило, то уже с тяжелой стадией заболевания.

Еще одна большая проблема – алкоголизм. По статистике ВОЗ, Украина занимает пятое место в мире по потреблению алкоголя и второе – по уровня смертности от спиртного. В институте демографии поясняют: очень часто ДТП, несчастные случаи, драки с нанесением тяжелых телесных повреждений происходят именно в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины больше пьют, поэтому чаще тонут, падают и разбиваются.

"Мужчины должны, извиняюсь, меньше употреблять алкоголь, меньше курить, рациональнее питаться. И поверьте мне: здоровое питание – это не дорогое питание", – уверена Элла Либанова.

Рождаемость падает, а смертность растет

Украина по итогам 2016 года заняла четвертое место среди стран с самым высоким уровнем смертности, говорится в данных исследования американского ЦРУ. На 10 000 украинцев приходится 144 смерти. К примеру, в Канаде на такое же количество населения всего 85 смертей. Каждый год количество украинцев сокращается. Если, по данным Госстата, в 2015-м нас было 42,9 миллиона человек, на данный момент – всего 42,5 миллиона. До 2050, подсчитали в Институте демографии и социальных исследований, украинцев останется всего 36 миллионов. При этом нация "постареет" – число стариков растет, а количество трудоспособных – сокращается. Уже сейчас на десять работающих налогоплательщиков приходится почти 12 пенсионеров, а 75-летних бабушек больше, чем пятилетних девочек. В 1959-м украинцев старше 60 лет было всего 11%, в 2001-м – 21%, а в 2036-м, прогнозируют демографы, будет 28%.

В прошлом году в Украине родились 411,8 тысячи человек, а умерли – 594,8 тысячи. Одна из причин такой тенденции – современные украинки не спешат заводить большие семьи. Женщины рожают позже и меньше. По сравнению с 1990-м годом, количество украинок, которые решаются родить после 45 лет, выросло в четыре раза. Но если раньше на 100 семей было 180 детей, сейчас – всего 150. С учетом детской смертности, поясняют эксперты, в 100 семьях должно быть 215 детей – в этой ситуации количество украинцев будет удерживаться на одном уровне.

"С чего же это молодые семьи, имеющие высокий уровень образования, имеющие доступ к современным системам контрацепции, нацеленные на высокие стандарты развития детей, наконец, сами сформировавшиеся в одно-двухдетных семьях, массово будут рожать? Для того, чтобы в среднем в 100 семьях было 215 детей, достаточно большая часть должны иметь по три ребенка. А вот это весьма проблематично", – уверена Элла Либанова.

Для примера рассмотрим судьбу 100 000 новорожденных украинцев. По статистике, 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет, и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восемь человек погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством. Но самая распространенная причина смерти – болезни сердечно-сосудистой системы. На 100 000 украинцев приходится 918 смертей от проблем с кровообращением.

"Но вообще-то депопуляция – это проблема не только Украины. Во всех без исключения экономически развитых странах из-за низкой рождаемости и высокого уровня демографического старения без миграционного притока численность населения сокращалась бы", – говорит главный демограф страны.