- УКРАИНЦЫ С НЕБОЛЬШИМ СТАЖЕМ ВЫЙДУТ НА ПЕНСИЮ В 65 ЛЕТ09:45
- Киевсовет пересмотрел порядок предоставления средств на лечение участников АТО09:28
- Где переселенцы могут получать биометрические паспорта 08:45
- Горячая линия "Донбасс SOS": что тревожит людей на оккупированной территории. ВИДЕО08:14
- На Донбассе «земли войны» засеивать нельзя еще сотни лет07:56
- В Украине заблокируют и Фейсбук - ИнАУ07:40
- Президент опоздал с санкциями против российских соцсетей и телеканалов 07:28
- Жмурику припарка. Или безвиз для блокированных жителей Мариуполя07:10
- ЖКХ по-новому: какие сюрпризы готовят украинцам 06:49
- В ночь на 11 июня начнется новая эпоха европейской Украины, - президент22:28
Президент опоздал с санкциями против российских соцсетей и телеканалов
Президент Украины Петр Порошенко опоздал с решением вводить санкции против российских соцсетей и телеканалов — это нужно было делать еще три года назад. Сейчас же Россия активно проникла во все структуры и теперь им, в общем-то, и не опасно. Такое мнение высказал директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор Небоженко, комментируя ввод санкций против “ВКонтакте”, “Мэйл.ру” и ряда российских телеканалов в указе Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.
“Он очень опоздал с этим решением, на целых три года. Это надо было принимать одновременно в рамках пакета решений об организации АТО в Украине. Я не вижу в этом уже большого эффекта. Россия, воспользовавшись трехлетней пассивностью в информационном поле, активно проникла во все структуры и теперь им, в общем-то, и не опасно. У меня довольно негативное отношение. Сейчас это никакой роли не играет. То, что сделал — хорошо, но опять же таки — поздно. Россия уже укоренилась в украинском информационном пространстве, аудиовизуальных ландшафтах. Для начала Президенту нужно было придти и переговорить с политическим и экономическим руководством”, — сказал В.Небоженко.
По мнению эксперта, есть украинские телеканалы, которые отравляют сознание наших граждан и вот решение этой проблемы дало бы колоссальный эффект.
“Для пользователей я не думаю, что это что-то поменяет. Очень многие порвали свое участие в соцсетях во время начала конфликта. А сейчас остались те, кто просто будет искать выход... Этот указ не учитывает серьезных профилактических и прогнозируемых действий, которые устраивает "российский интернет" в Украине. Они устраивают прочистки во всех структурах, так что подготовились к этому. Они будут продолжать работать, только под другими вещами”, — считает В.Небоженко.
В тоже время, с точки зрения пиара, эксперт считает такой шаг правильным и связывает его со скандалом, который разгорелся вокруг младшего сына Президента.
“И я думаю, он правильно поступает, с точки зрения пиара. Но с точки зрения политики — это поздно”, — резюмировал В.Небоженко.
Теги: Донбасс, президент, опоздание, санкции
- "Чтоб "не расплакаться на людях" - сети о "проколе" Путина в Париже (ВИДЕО)
- Секреты новогоднего телеобращения Януковича: ёлку наряжали трое суток
- Янукович и Медведев встретятся в Донецке
- Порошенко заявил о полном недоверии Путину
- "Приезжайте на передовую, Петр Алексеевич!" - волонтер обратился к президенту
- Бессменному «бацьке» сегодня исполнился 61 год
- В Мариуполе закроют три школы. Родители обещают взять в руки оружие. ВИДЕО09:59
- Российский военнослужащий застрелил террориста «ДНР»09:02
- В Мариуполе все школы станут украиноязычными08:55
- Плотницкий больше не верит в международное признание и предлагает создать свой «СНГ»08:31
- Горячая линия "Донбасс SOS": что тревожит людей на оккупированной территории. ВИДЕО08:14
- На Донбассе «земли войны» засеивать нельзя еще сотни лет07:56
- В КРАМАТОРСКЕ ГОРЕ-МАТЬ ИЗДЕВАЛАСЬ НАД 8-ЛЕТНЕЙ ДОЧЕРЬЮ20:50
- Под Мариуполем российский морпех убил местного боевика20:05
- В Мариуполе родители обещают взять в руки оружие, чтобы спасти школу19:55
- Кучка непризнанных: Плотницкий придумал новое объединение "недореспублик"18:38
- В Мариуполе закроют три школы. Родители обещают взять в руки оружие. ВИДЕО09:59
- УКРАИНЦЫ С НЕБОЛЬШИМ СТАЖЕМ ВЫЙДУТ НА ПЕНСИЮ В 65 ЛЕТ09:45
- Учёные нашли доказательство существования параллельной вселенной09:35
- Киевсовет пересмотрел порядок предоставления средств на лечение участников АТО09:28
- Американская компания предлагает похороны в космосе за $250009:15
- Российский военнослужащий застрелил террориста «ДНР»09:02
- В Мариуполе все школы станут украиноязычными08:55
- Где переселенцы могут получать биометрические паспорта 08:45
- Плотницкий больше не верит в международное признание и предлагает создать свой «СНГ»08:31
- Горячая линия "Донбасс SOS": что тревожит людей на оккупированной территории. ВИДЕО08:14
- Горячая линия "Донбасс SOS": что тревожит людей на оккупированной территории. ВИДЕО08:14
- Президент опоздал с санкциями против российских соцсетей и телеканалов 07:28
- Жмурику припарка. Или безвиз для блокированных жителей Мариуполя07:10
- 11 бюджетных средств для поддержания красоты14:47
- П'ять способів уникнути остеохондрозу13:20
- Толкование 10 самых распространенных кошмаров09:18
- Как найти свою бизнес-идею?08:55
- Слова, очищающие душу от негатива08:43
- Как стакан воды на ночь защитит вас от инсульта08:24
- Вчені назвали усі плюси і недоліки пива07:15
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми
- Будет бойня: появился кровавый прогноз по атаке на Донецк
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации
- Эти продукты прочистят артерии и защитят от сердечного приступа
- Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Арестович: Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора
- "Всю ночь боевики "ДНР" бесновались на севере Донецка, утром - осатанели: на головы сыплется "Град" и мины"
- Аналитик озвучил печальный прогноз по возвращению Донбасса
- Группа российских военных по ошибке попала под мощный артиллерийский обстрел на Донбассе: разведка узнала, сколько российских солдат погибло