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Жмурику припарка. Или безвиз для блокированных жителей Мариуполя
Проведя даже поверхностную ревизию ситуации в Мариуполе относительно соединения с континентальной Украиной (молчу о соединенности с ЕС), любой желающий будет потрясен количеством барьеров. Поэтому трафик Мариуполь - Евросоюз со всеми его компонентами убог до неприличия. Вероятно, поэтому всемирная эйфория по поводу вымученного ЕС решения о предоставлении Украине безвиза практически не возбуждает подавляющее большинство моих земляков.
Элементарный блицопрос среди друзей и знакомых выявил перечень тех причин, которые мешают мариупольцам разделить пафосный восторг передового человечества по поводу отмены виз для туристических посещений Европы.
Нужно отметить, что безвиз для мариупольца начинается с наличности в его кошельке и с #mrplconnection.
Все вы знаете из своего опыта, насколько повысилось качество жизни и выросли финансовые возможности среднестатистического гражданина Украины в последнее время. Поэтому ясно как божий день, что из 470 400 жителей, проживающих сегодня в Мариуполе, на путешествие для изучения евростандартов хватит мужества и средств не более чем у малой толики жителей города.
И это легко аргументировать, проверив степень заинтересованности мариупольцев в проекте, предусматривающем глобальное изменение ситуации с транспортным соединением города с остальной Украиной и миром. Напомню, что самые активные жители, желающие перемен и ускорения экономического и культурного развития родного Мариуполя, обратились к Петру Порошенко с петицией. Акция имела целью принудить власти страны к принятию решений на высшем уровне для наведения порядка с пассажирскими перевозками как по железной дороге, так и по имеющимся сегодня дорожным артериям, соединяющим нас с «континентом». Также мариупольцы попытались ускорить процесс введения в эксплуатацию аэропорта.
Знаете, сколько жителей поддержали это обращение, которое, возможно, сдвинет с мертвой точки процесс снятия барьеров в свободе перемещения граждан?
Улучшить транспортное сообщение Мариуполя со всей Украиной как первый шаг улучшения трафика с Европой захотели аж 2279 человек. И это при том, что сбор подписей идет уже полтора месяца, а всего к петиции для ее рассмотрения должны присоединиться 25 000 человек.
Активистам не удалось разбудить город, несмотря на акции #mrplconnection, к которым присоединились знаменитые артисты, литераторы, политические деятели.
Понятно, что реально изменить коммуникационную проблему Мариуполя хотят все жители города. Понятно, что основная их часть никогда не бывала в Европе не потому, что им этого не хочется. Но факт есть факт. Экономические реалии никто не отменял. Именно упавшая экономика региона, как и всей страны, не позволяет сейчас найти средства для решения наболевших проблем.
И запуск между Мариуполем и Киевом скоростного поезда «Интерсити». И восстановление убитых дорог Мариуполь - Запорожье, Мариуполь - Краматорск. И строительство двухпутного полотна с электрификацией ж/д участка Камыш-Заря - Волноваха требуют серьезных вложений и политической воли руководителей области и страны. Но их нет. Нет на данный момент по факту.
Я не говорю о возобновлении функционирования аэропорта Мариуполя, где помимо денег нужно прекращение горячей фазы конфликта в Донбассе. А этот аспект не поддается решению уже в течение трех лет, и неизвестно, когда решится.
Так что безвиз – это здорово! Только жаль, что здорово только для 0,5% горожан, которым придется перед ЕС пережить все прелести наших супердорог.
Источник mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, блокада, безвизовый режим
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